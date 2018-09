Detingut un menor tutelat per haver abusat d'una noia en un alberg de Coma-ruga

Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor tutelat per la Generalitat per haver abusat d'una altra menor en un alberg de Coma-ruga (Vendrell). Segons ha avançat la Cadena SER, els fets es van produir dimecres cap a les 21 hores a l'Alberg Santa Maria del Mar de Coma-ruga. L'arrestat és un menor estranger no acompanyat (MENA) que s'allotjava, juntament amb altres joves, en aquest centre gestionat per l'Agència Catalana de Joventut.

El noi hauria fet tocaments a la menor, i en els fets també s'hi va veure implicat un altre menor de menys de 14 anys, que, per tant, és inimputable. La víctima formava part d'un grup de joves estrangers que estaven de colònies en aquest alberg de Coma-ruga. La menor va denunciar els fets als Mossos i els agents van detenir el noi.

La policia ha lliurat les diligències del cas al jutjat de guàrdia del Vendrell, que ha acordat sotmetre el menor arrestat a una prova radiològica del canell per determinar-ne l'edat. Si el noi té més o menys de 16 anys, això determinarà el grau de l'acusació i la condemna que pugui recaure sobre ell.