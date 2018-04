Detinguts dos homes i una dona per simular el seu propi segrest per cobrar un rescat

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres 28 de març dos homes de nacionalitat marroquina, de 28 i 39 anys, com a presumptes autors d’un delicte de simulació de delicte en haver maquinat un muntatge a través del qual van voler fer creure que s’havia produït un segrest amb l’objectiu de cobrar el rescat. Els dos detinguts són el presumpte segrestat i segrestador. En el muntatge va participar també la dona de la presumpta víctima del segrest, també marroquina, a qui es va detenir un dia més tard, el 29 de març.



Els Mossos van tenir coneixement dels fets quan uns amics de la suposada víctima van denunciar que un grup de deu homes àrabs, de parla francesa, havien segrestat el seu amic al Port Olímpic de Barcelona i li demanaven pagar un rescat a canvi d’alliberar-lo. Immediatament, la Unitat Central de Segrestos i Extorsions va iniciar la investigació dels fets amb l’objectiu de localitzar i alliberar la persona retinguda i va establir un equip negociador que va estar assessorant al denunciant en tot moment.



Els agents van poder constatar com el segrestador, la víctima i la seva dona estaven conxorxats i, en realitat, havien simulat el segrest amb la finalitat de poder cobrar el pagament del rescat per part dels denunciants. A més, entre aquestes tres persones i actuant com a fals interlocutor entre víctima i denunciant, actuava un conegut delinqüent que ja havia estat detingut per extorsió dues vegades.

Així, es va poder confirmar que tot es tractava d’un muntatge i que no existia cap segrest: la víctima hauria simulat el seu propi segrest, conxorxada amb el segrestador, i va utilitzar a la seva dona amb la finalitat d’exigir el pagament del seu propi rescat als seus amics i denunciants dels fets.



Davant dels fets, els investigadors van detenir totes tres persones com a presumptes autores d’un delicte de simulació de delicte per haver simulat el segrest. L’article 457 del Codi Penal castiga amb pena de multa a qui simuli ser responsable o víctima d’una infracció penal o en denunciï una d’inexistent.