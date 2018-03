Difonen un vídeo sobre la pallissa d'un guàrdia urbà de Lleida a un jove en un bar

L'Ajuntament de Lleida ha hagut de donar explicacions després que hagi corregut per les xarxes socials un vídeo que mostra la pallissa d'un agent de la guàrdia urbana de Lleida a un jove a l'interior d'un bar del carrer Democràcia aquest dimecres al vespre. En les imatges es veu com el guàrdia urbà propina diverses puntades de peu a un jove que ja està al terra a l'interior del local i acaba tirant-li una cadira a sobre.

La regidora de Seguretat Ciutadana de la Paeria, Sara Mestres, ha assegurat que les imatges són "parcials" i mostren només el final d'una actuació de la policia municipal per uns incidents que haurien protagonitzat els joves just abans. De fet, tant la víctima com uns altres joves van ser denunciats per la Guàrdia Urbana. El jutge els ha interrogat aquest dijous i els ha deixat en llibertat. Ara el consistori diu que esperarà a l'evolució de la investigació per decidir si expedienta l'agent pels fets.

Segons la regidora, una patrulla de la Urbana es va desplaçar ahir a la nit fins a l'establiment després de rebre l'avís d'uns veïns que denunciaven molèsties per part dels clients del bar. Segons la versió municipal, els joves haurien llençat caixes de cervesa als agents i els haurien amenaçat. La regidora també ha destacat que els dos detinguts tenen antecedents per agressions a policies d'altres cossos i que el bar on es van produir els fets té aixecades quatre actes per consum de drogues a l'interior i a la porta de l'establiment.