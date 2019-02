Divendres contra el canvi climàtic: els joves catalans se sumen al moviment internacional

Els joves catalans s'han unit al moviment europeu Fridays for Future [Divendres pel futur] o Youth for Climate [Jovent pel clima] engegat per Greta Thunberg a Suècia. A Barcelona s'ha convocat la primera concentració avui a les 16.30 h a la plaça Sant Jaume, i a Girona ja és el sisè divendres que es mobilitzen a les 12.30 h a la seu de delegació de la Generalitat.

🌏🌍🌎 #FridaysForFuture ha arribat a Barcelona!

Començarem amb les vagues el proper divendres 22 de Febrer, a les 16.30h, a Plaça St. Jaume, per unir-nos a la crida internacional pel clima!



⚠ Uneix-te a nosaltres i porta als teus amics. RT! pic.twitter.com/hBLNUYJFTt — fridaysforfuture.bcn (@f4f_barcelona) 18 de febrer de 2019

La iniciativa d'escolars de 7 a 17 anys de tot el món ja fa mesos que es desenvolupa en països com ara Austràlia, Alemanya, Suïssa i Bèlgica. Justament ahir, la noia que va inspirar aquestes protestes va participar en la manifestació de Brussel·les (que se celebra cada dijous) i es va adreçar directament al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker: "Esteu escombrant i amagant el vostre desastre sota la catifa perquè nosaltres l'hàgim de netejar després". No han sigut les úniques paraules polèmiques de Thunberg. En el seu discurs al Fòrum Econòmic Mundial de Davos, a Suïssa, va reclamar a les elits financeres i polítiques del món: “Vull que actueu com si s’estigués incendiant casa vostra, perquè s’està cremant”.