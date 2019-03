Doble atac d’encaputxats a un centre de ‘menes’ de Castelldefels

Un centre de menors tutelats habilitat per la Generalitat a la casa Cal Ganxo, a Castelldefels, ha patit aquest cap de setmana un doble atac racista per part de desenes d’encaputxats, que van agredir tant dissabte com ahir diumenge la trentena de menors immigrants no acompanyats que s’hi allotjaven i els seus educadors, segons va confirmar ahir la Generalitat després que El País avancés la informació. A conseqüència del doble atac, i malgrat l’esforç de l’equip professional del centre per protegir els nanos, un menor va haver de ser traslladat a l’Hospital de Viladecans, on va quedar ingressat, a causa de les ferides patides. La policia investiga si les hi van provocar directament els atacants o se les va fer al caure per unes escales mentre intentava refugiar-se. Dos educadors també van haver de ser atesos per contusions, mentre que el centre va patir diverses destrosses.

El primer dels atacs, dissabte, el van protagonitzar més d’una vintena d’encaputxats. Segons explica la Generalitat en el comunicat, emès ahir a la nit, “una estona abans, el mateix dissabte, un grup de joves migrants que tornaven al centre i un grup de joves del municipi havien protagonitzat una discussió que va acabar amb llançament de pedres”. Una estona més tard, cap a quarts de deu, el grup, “d’unes 25 persones encaputxades, van entrar al centre, van fer destrosses a l’edifici i van intentar agredir menors i educadors”.

El segon dels atacs es va produir ahir mateix a la tarda, segons va informar El País i va poder confirmar l’ARA. Fins a una seixantena de persones, inclosos alguns dels atacants del primer dia, es van concentrar davant del centre i van començar a llançar pedres contra l’edifici. La ràpida intervenció dels Mossos va permetre dispersar els atacants, que van fugir cap a la muntanya. Amb tot, una estona més tard es van tornar a concentrar davant de la casa i la policia va haver de tornar a actuar per controlar finalment la situació. La directora de la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), Ester Cabanes, es va desplaçar al lloc dels fets i, poc després, es va decidir establir un dispositiu de vigilància permanent dels Mossos a la porta del centre. La conselleria valora el trasllat dels menors, però no se n’ha decidit el destí.

En el comunicat, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies “manifesta el seu rebuig frontal i la seva condemna més enèrgica a l’atac”, i el conseller, Chakir el Homrani, afirma que “aquest tipus d’atacs violents no tenen cabuda a la nostra societat i són detestables per violents, intolerables per injustos i del tot contraris al sentir majoritari de la societat catalana”. “Aquest país està fet per gent de tot arreu que ha vingut en l’última dècada o en generacions anteriors. Gent que va venir per treballar i per trobar un futur millor per a les seves famílies. Som el que som per la seva aportació i la dels que ja hi eren, pel sentit cívic i democràtic dels que van arribar i dels que ja hi eren. Perquè hem decidit ser una societat cívica i democràtica, pacífica i acollidora en què no jutgem ningú pel lloc on ha nascut, ni per la llengua que parla, ni el color de la seva pell”, explica El Homrani.

El conseller afegeix que “el Govern es presentarà, com ha fet en altres casos, com a acusació particular contra els agressors en defensa dels drets dels infants, i, a més a més, també es posarà una denúncia a la Fiscalia de Delictes d’Odi”.

L’alberg Cal Ganxo pertany a Fundesplai, tot i que el gestiona Eduvic, i s’hi realitzaven fins fa uns mesos activitats mediambientals. Al desembre, però, i davant la crisi dels menes, amb un augment de les arribades i una evident dificultat per col·locar-los (molts van dormir diverses nits en comissaries), la Generalitat va decidir instal·lar-ne una trentena a Cal Ganxo, que va passar a rebre el nom de centre Bassam.

Tercer atac en una setmana

Es tracta de la tercera agressió racista que reben els menes acollits a Catalunya en deu dies. Dimarts un home va irrompre amb un matxet en un centre de Canet de Mar, al Maresme, i va amenaçar de mort la cinquantena de nens que viuen en una casa de colònies propietat de l’alcaldessa i gestionada per Eduvic. El dijous anterior, a la mateixa localitat, una vintena de veïns del municipi van increpar i insultar tres dels nois quan tornaven de la biblioteca cap al centre. Els acusaven de l’onada de robatoris a cases que viu el poble, tot i que l’ARA va poder confirmar que ni l’Ajuntament ni tampoc els Mossos d’Esquadra tenien constància de cap denúncia contra els menors. “Hi ha alguns veïns racistes, però és millor passar d’ells, amb la resta hi ha molta cordialitat”, va explicar aleshores l’Abderrahmane -un dels nois assetjats a Canet- a aquest diari. Els atacs també van provocar una onada de solidaritat entre els veïns del poble, que es van dirigir al centre per preguntar què podien fer per ajudar els nois.