Donen l'alta a un home que es va precipitar des d'un cinquè a l'incendi de Badalona

L'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha donat l'alta aquest diumenge a un home que es va precipitar des d'un cinquè pis durant l'incendi d'aquest dissabte al barri de Sant Roc de Badalona (Barcelona). El ferit va ser traslladat al centre hospitalari, però no té cap fractura.

Segons ha informat l'Hospital a Europa Press, l'home va ingressar aquest dissabte valorat inicialment com a greu, però després d'examinar-li va ser valorat com a lleu perquè no presentava fractures. Després de precipitar-se l'home va quedar inconscient, per la qual cosa la primera valoració estava a l'espera de confirmar que no hi havia danys interns.

L'incendi en un bloc de deu pisos va acabar ahir amb la vida de tres persones, una d'elles una anciana de 92 anys, mentre que les altres dues encara no han estat identificades. També va deixar una trentena de ferits, entre els quals hi ha un nadó intoxicat per inhalació de fum.