"Dormir al carrer durant el confinament fa molta por"

L'Otto està content. Diu que aquesta última nit ha dormit tranquil després d'uns dies molt complicats. Fa set anys que viu als carrers de Barcelona. Primer en un porxo, després al costat de L'Aquàrium i, més recentment, a prop del Liceu. Però des que s'ha activat l'alerta sanitària tot havia quedat molt desert, inhòspit. "Feia por", reconeix. Ara és un dels hostes de l'espai que s'ha habilitat al pavelló de Victòria Eugènia de la Fira. I està tranquil: "Feia anys que no em podia treure els pantalons per dormir". L'espai té una capacitat per a 225 persones i la primera nit hi va haver qui es va quedar sense poder-hi entrar. Segons les xifres oficials, hi van fer nit 205 persones i deu més van marxar de manera voluntària després d'haver-hi accedit –i d'haver-se dutxat–, però com que hi ha places reservades per si algú ha d'estar en observació, l'aforament va arribar al màxim.

El primer dia tot va funcionar com un rellotge suís, sota el control de la Creu Roja i de la unitat d'emergències de l'exèrcit espanyol: presa de temperatura a l'entrada –sense cap ensurt–, entrega de roba nova, dutxa i cua per recollir el sopar. Minestra de verdures i carn. Sí que hi va haver alguna disputa entre els allotjats però la cosa, segons alguns dels presents, no va anar a més.

"El que més costa és fer mantenir la distància com a mesura preventiva", expliquen des de la Creu Roja. Es recomana, per exemple, que a les taules s'hi asseguin de tres a tres formant un triangle. I les distàncies són especialment complicades en els punts on es concentra més gent. Sobretot els endolls on carregar els mòbils. També s'han establert horaris per garantir el descans. I s'han deixat clares, d'entrada, les normes del lloc: no s'hi poden consumir drogues, no s'hi poden entrar objectes metàl·lics i només es pot fumar a l'espai exterior. Quan entraven al recinte podien escollir entre abandonar la seva roba i canviar-la per la nova o guardar-la en una bossa i emportar-la amb ells. Se'ls entregava, també, un kit de neteja. Avui s'hi ha muntat un punt on comprar tabac.

El repte de gestionar un macroalberg amb tant d'aforament és majúscul i és, també, el punt que ha posat en alerta les entitats que treballen amb persones que viuen al carrer, que preferirien allotjaments de dimensions més reduïdes.

"Estic molt content, ens tracten molt bé", celebra un dels allotjats, que explica que ja s'hi han organitzat partides de ping-pong. Però el que més valora és l'entrepà de xoriç que s'ha pogut menjar per sopar i el fet de tenir garantida la dutxa. L'Otto, que mai no ha volgut anar a un alberg, assegura que després d'aquesta experiència es replantejarà les seves idees: "Això no està gens malament". A l'espai, amb tot, entre alguns dels allotjats hi ha certs recels per si posen persones a la part d'observació per por que el virus es pugui expandir. Haurien preferit test a l'entrada i no només la presa de temperatura. Sobretot tenint en compte que la proposta arriba quan ja fa dies que l'alerta sanitària està engegada. Fonts municipals neguen que de moment s'hi hagi allotjat ningú amb símptomes.

L'espai que també s'estrenava ahir al Dos de Maig per allotjar dones va omplir 28 de les 72 places disponibles i l'equipament preparat per allotjar persones que tinguin símptomes tenia un únic hoste. El compromís municipal és poder habilitar un altre espai amb 225 places més a la Fira. I entitats com Arrels reivindiquen que es posin en marxa espais de dimensions més petites. Queda pendent, per exemple, la conversió de 200 pisos turístics en allotjaments per a persones vulnerables –gent que vivia en pisos del programa housing first, víctimes de la violència masclista i famílies que hagin quedat desemparades– i, de moment, no s'ha tancat cap projecte d'aquest tipus en hotels.