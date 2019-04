Dos dels dofins de Barcelona tornen a fer exhibicions

Dels sis dofins que tenia Barcelona abans d’abolir els espectacles i decidir tancar el delfinari, dos estan cedits a l’Oceanogràfic de València -on ja s’han integrat a la dinàmica del grup i, per tant, estan fent exhibicions amb els seus nous companys- i quatre continuen vivint a la piscina interior del Zoo, que no compleix les condicions mínimes.

Tot i que el compromís assolit era haver trobat un destí millor per a aquests sis animals abans que acabés el 2018, totes les vies han fallat -sobretot, perquè no hi ha santuaris operatius- i el Zoo de Barcelona, per aquest incompliment, ha quedat fora de l’Associació Europea de Mamífers Aquàtics. El 2016 l’equip d’Ada Colau va fer oficial que enterrava definitivament el projecte del nou delfinari. Barcelona havia de ser, el 2019, una ciutat lliure de dofins en captivitat, segons van aprovar els grups de l’Ajuntament.

“Estem buscant les millors instal·lacions”, sosté el director del Zoo, Sito Alarcón , que reconeix que no existeix la possibilitat del santuari. Ni a Baltimore ni a l’illa grega de Lipsi. Els treballadors del parc tenen coll avall que la decisió final serà enviar els quatre exemplars que continuen a Barcelona a un altre parc.

Així es va fer ja amb els dos dofins que s’han cedit a l’Oceanogràfic, el Kuni i la Leia, i que, com apunten fonts d’aquest centre, estan perfectament integrats a la dinàmica del grup: “Participen en totes les activitats proposades per a l’enriquiment ambiental d’aquesta espècie”. Que els dofins hagin tornat a les exhibicions és una “hipocresia” del govern municipal, segons regidors com Jordi Martí, del PDECtat, que creu que s’ha externalitzat el problema.

“Hem de ser pràctics”, defensa Marta Gumà, de Depana, que diu que els santuaris no són una alternativa a curt termini i que calen solucions urgents per garantir el benestar dels dofins; per això, celebra que ja n’hi hagi dos en unes instal·lacions més adequades. “No ens agraden els delfinaris, però és urgent que els dofins vagin a un lloc millor”, argumenta.