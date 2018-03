Dos morts i dos ferits en un accident entre dos cotxes i un camió a l'AP-7

Dues persones han mort i dues més han resultat ferides, una d'elles de caràcter lleu, en un accident entre dos cotxes i un camió a l'AP-7, a l'altura de Castellví de Rosanes (Baix Llobregat). L'avís de l'accident s'ha rebut a les 14.05 hores d'aquest dissabte al quilòmetre 172 en sentit nord, on per causes que es desconeixen han xocat dos vehicles i un d'ells ha acabat a sota del vehicle de gran tonatge.

A causa de l'impacte, han mort un home de 77 anys i una dona de 76 anys. A més, un home de 56 anys ha resultat ferit de poca gravetat i ha estat traslladat en ambulància a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell. Un altre home de 37 anys ha resultat ferit lleu i ha estat donat d'alta 'in situ'. Fins al lloc s'hi ha desplaçat una ambulància i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra.

L'accident ha obligat a tallar un carril de l'AP-7 prop de Martorell i en sentit sud cap a Tarragona. S'han produït cues de fins a 1 quilòmetre. Prop de les sis de la tarda, la circulació ha estat restablida.