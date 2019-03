Dos mesos de presó per a una mare que va bufetejar el seu fill perquè no es dutxava

Una mare ha sigut condemnada a dos mesos de presó i se li ha prohibit acostar-se al seu fill de 10 anys durant sis mesos per haver-li donat "un parell de bufetades" després que ell es negués a dutxar-se. La decisió de l'Audiència de Pontevedra confirma la sentència dictada el juliol de l'any passat pel jutjat penal número 4 de Pontevedra, que va ser recorreguda per la dona al·legant que la seva actuació "s'ha d'entendre emparada dins del seu dret de correcció".

Els magistrats de l'Audiència, però, han considerat que el comportament de la mare del menor és constitutiu d'un delicte de maltractament en l'àmbit de la violència domèstica. També han avalat que el 20 de maig del 2018 a la nit, la dona, que convivia amb el seu fill de 10 anys, li va demanar que es dutxés. El fill s'hi va negar i van començar una discussió verbal que la mare va acabar "donant-li un parell de bufetades al menor".

Les bufetades li van causar eritemes a les dues galtes i el nen va rebre atenció mèdica just després, si bé no va necessitar tractament mèdic posterior. La sentència exposa que la facultat dels pares per corregir els seus fills queda integrada dins el conjunt de drets i obligacions que sorgeixen de la pàtria potestat, i només es pot concebre orientada al benefici dels fills i encaminada a aconseguir la seva formació integral. A més, el tribunal recorda que aquesta pàtria potestat té com a "límit infranquejable" la integritat física i moral dels fills.

"La reprensió davant una eventual desobediència del menor mai pot justificar l'ús de la violència que va exercir, ni admet, sota cap òptica, considerar aquesta actuació orientada al seu benefici", recull la sentència, que rebutja el recurs d'apel·lació presentat per la mare i confirma la sentència prèvia. La pena de presó, en tot cas, podrà ser substituïda pel mateix temps de treballs en benefici de la comunitat.

La dona no es podrà acostar a menys de 200 metres del seu fill durant mig any i se li prohibeix, a més, la tinença d'armes durant sis mesos.