Driss Oukabir va enviar 80 àudios amb amenaces a la seva parella

“És per arreplegar-te i fotre’t una pallissa i rebentar-te”; “T’arrencava els ulls i les orelles a mossegades perquè ja estic fart i em sua la polla tot”; “Estàs morta, ho juro per la meva mare”. Aquests són alguns dels 80 missatges d’àudio amb insults, coaccions i amenaces de mort en català i en castellà que els Mossos d’Esquadra han detectat en les comunicacions per Whatsapp entre Driss Oukabir -el primer detingut pels atemptats del 17-A- i la seva parella durant els mesos anteriors als atemptats. Oukabir no s’estalviava la violència verbal. És el germà de Moussa, un dels jihadistes morts a Cambrils, i cada vegada hi ha més indicis que assenyalen que també va preparar els atemptats fins a l’últim moment, perquè dos testimonis els situen tant a Alcanar com a un bar amb Younes Abouyaaqoub a Tona el 16 d’agost, el dia abans de l’atac.

Segons es desprèn del sumari del 17-A, el mateix dia de la detenció els Mossos van incloure en un informe que Oukabir havia amenaçat de mort els agents que el van arrestar a Ripoll. Ho va fer quan, segons va dir, va anar a la comissaria després que la seva foto sortís a la televisió per haver llogat la furgoneta amb què es va fer l’atropellament massiu de la Rambla. “Estic fins als collons que se’m culpi de coses que no he fet, i com em tornin a posar a la presó, juro per Déu que mataré els que em van detenir. El ros d’ulls verds i el calb d’ulleres que abans havia estat policia local. Els mato a ells i als seus fills”, va cridar des del calabós.

Ell sempre s’ha desvinculat de l’atemptat; la majoria de testimonis consultats del seu entorn i la seva filla el descriuen com un musulmà no practicant, que no s’havia radicalitzat de la mà de l’imam com el seu germà, i que bevia i fumava. És més, segons la fitxa de la detenció, va explicar que prenia diazepam cada dia des de feia quatre o cinc anys, després d’haver deixat de fumar haixix.

Però, tot i les amenaces i coaccions, que haurien arribat a la violència física segons la fiscalia, Driss Oukabir manté la relació amb la seva parella, de només 24 anys, amb qui va començar a sortir quan ella en tenia 19. Se’n van anar a viure junts l’any següent. Al febrer, durant el judici a Girona per maltractaments, va assegurar per videoconferència des de la presó de Soto del Real (Madrid) que no li havia “tocat ni un pèl”. “No sé de quin maltractament em parla. Només sé que em van detenir”, va dir, com si no hi tingués res a veure. La seva xicota també va negar llavors qualsevol agressió: “Ni em va agafar pel braç ni em va empènyer escales avall”.

Viatge al Marroc abans de l’atac

En la declaració davant dels Mossos després del 17-A, ella sempre va mantenir Driss Oukabir al marge de la cèl·lula dels atemptats i va culpar tant al germà, Moussa, com la seva cunyada, Halifa Oukabir, que segons ella hauria sabut dels plans d’atemptar a Cambrils. Però els moviments de Driss eren estranys. Del 2 al 13 d’agost va viatjar a Tànger amb uns bitllets que li va comprar Moussa, que de cop tenia més poder adquisitiu des d’aquell estiu tot i tenir només 17 anys. Segons el testimoni de la parella de Driss Oukabir, rarament viatjava al Marroc. Primer va dir que ho feia per “desconnectar”, després va declarar que era per visitar un parent.

El mateix dia dels atemptats, segons la parella de Driss, els dos germans es van trobar al pis de Ripoll a les tres de la matinada i van estar tancats a l’habitació durant 45 minuts. Ja no va tornar a veure més el més jove. Driss, en canvi, hauria marxat a les 9:30 h de Ripoll el 17-A i hauria tornat a les 15 h. Ja a la tarda, la noia explica que la seva germana la va avisar que la cara de Driss sortia a la televisió i ella va demanar que es lliurés. El mòbil de la noia figura com a contacte en l’informe de detenció malgrat els mesos de missatges d’amenaces de mort, que per als Mossos “són una conducta típica d’atacs psicològics”.