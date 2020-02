Dues violacions cada tres dies a Catalunya: un 19% més d'agressions amb penetració

Dues agressions sexuals amb penetració cada tres dies a Catalunya durant el 2019. L'alarmant balanç de criminalitat del ministeri de l'Interior amb dades de totes les policies revela que a Catalunya es van registrar 557 agressions d'aquest tipus, un 19% més que el 2018, quan n'hi va haver 468. De fet, l'augment d'aquests delictes influeix directament en el còmput global d'infraccions penals, que a l'Estat ha pujat un 3,3% d'un any a l'altre: segons diu el ministeri, l'augment de les violacions "cal posar-lo en relació amb les actives polítiques de conscienciació social que han provocat una disposició més alta de les víctimes a denunciar aquests delictes".

Així ho sosté, també, l'advocada penalista especialitzada en violències masclistes Carla Vall, que destaca que, "tot i les mancances importants" pel que fa a les dades, es constata que les polítiques públiques i l'acció dels moviments feministes fan més accessible el procés de denúncia i faciliten que més víctimes facin el pas. I això, diu, tot i els episodis de "revictimització" que sovint pateixen les dones que denuncien, com en el cas de la víctima de la Manada, als Sanfermines del 2016, que va ser violada per cinc homes, qüestionada durant el procés judicial i en la sentència en primera instància i després humiliada públicament amb la difusió del seu nom, fotos i edat. I tot i això, la víctima va enviar una carta pública en què animava totes les dones a denunciar. "Per molt que penseu que no us creuran, denuncieu. Us puc assegurar que tot el camí que s'ha de recórrer no és precisament agradable, però què hauria passat si jo no hagués denunciat? Penseu-ho", deia.

Vall creu que, com va passar en aquell cas, la sentència contra el productor Harvey Weinstein –dilluns va ser declarat culpable de violació i abusos– i aquest dimarts les paraules del cantant Plácido Domingo demanant perdó i acceptant "tota la responsabilitat" de les acusacions d'assetjament sexual poden suposar un nou punt d'inflexió per encoratjar les víctimes a denunciar. En aquest sentit, creu que a Catalunya s'estan fent bé les coses: l'augment del 19% d'aquests delictes –i, per tant, de les denúncies– és superior que a la resta de l'Estat, on s'han detectat un 10% més de violacions amb penetració (de 1.700 casos el 2018 a 1.878 el 2019).

Per municipis, Barcelona és la ciutat on es van produir més violacions el 2019. Fins a 158 dones van ser víctimes d'una agressió sexual amb penetració, 22 casos més que un any abans. Tot i així, és a Manresa on es detecta un creixement percentual més acusat: de 7 violacions el 2018 a 16 el 2019, un 128% més. La capital del Bages va viure dos casos mediàtics en l'àmbit de la violència contra les dones: el judici per una violació múltiple de cinc joves a una menor el 2016 – que l'Audiència de Barcelona considera un delicte d'abusos– i una altra agressió en grup també a una menor, l'estiu del 2019.

Al marge de les violacions, també creixen la resta de delictes contra la llibertat sexual (s'hi compten abusos sexuals –sense l'ús de la força– i tocaments, per exemple), que passen de 2.508 a Catalunya el 2018 a 3.031 l'any passat, un 16,2% més. El percentatge, novament, se situa per sobre del creixement a nivell espanyol, que és d'un 11,3% (de 13.782 delictes sexuals el 2018 a 15.338 el 2019).

L'augment dels delictes d'agressions sexuals té aquesta doble lectura: més violacions, però alhora més dones que s'atreveixen a denunciar. Mentrestant, Vall reclama alguns canvis immediats, com millorar la coordinació i la formació de tots els professionals en contacte amb casos de violències o garantir un acompanyament psicològic a les víctimes –i no deixar que sigui només opcional–.