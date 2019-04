ERC expulsa de la seva llista per Barcelona Sicus Carbonell per un comentari homòfob

260x366 Sicus Carbonell anava en el número 30 de la llista d'Ernest Maragall / SCOTT CHASSEROT Sicus Carbonell anava en el número 30 de la llista d'Ernest Maragall / SCOTT CHASSEROT

ERC ha confirmat que ha decidit expulsar de la seva llista per Barcelona a les eleccions municipals el cantant Sicus Carbonell, que anava en el lloc número 30, per haver fet un comentari homòfob aquest matí, en un debat organitzat per Betevé.

Durant el debat, Carbonell ha afirmat que li fan "pena" les persones homosexuals perquè "és una dona atrapada dins el cos d'un home". La federació de Barcelona d'ERC ha expressat el seu rebuig a aquestes declaracions a través de Twitter i ha afirmat que ni el partit ni el seu cap de llista, Ernest Maragall, poden acceptar unes afirmacions com aquestes.

"El nostre compromís amb els drets de les persones LGTBI és ferm i inqüestionable", indica ERC, abans d'afegir que Sicus Carbonell, que era membre de la plataforma d'independents que dona suport a Ernest Maragall, no anirà finalment a la candidatura.

Ni @ERCBcn ni @ErnestMaragall podem acceptar les declaracions fetes per Sicus Carbonell.



El nostre compromís amb els drets de les persones LGTBI és ferm i inqüestionable.



La decisició és clara: no formarà part de la nostra candidatura. — ERC Barcelona (@ERCbcn) 8 d’abril de 2019

La cadena de televisió barcelonina, per la seva banda, ha contactat amb Sicus Carbonell, que ha també ha confirmat que ha renunciat a formar part de la llista electoral, a l'hora que ha matisat que es volia referir al cas concret d'un familiar seu i que no volia generalitzar sobre tot el col·lectiu LGTBI.