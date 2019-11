ERC demana més inversió per donar el seu sí als pressupostos de Colau

Per primer cop des que Ada Colau és alcaldessa de Barcelona l'escenari negociador dels pressupostos fa preveure un acord. D'entrada, perquè els comptes s'estan discutint en paral·lel a la Generalitat i els ajuntaments i tan les forces independentistes com els comuns, que governen a banda i banda de la plaça de Sant Jaume, coincideixin que una nova pròrroga pressupostària no beneficiaria ningú. La primera mostra de l'entesa va ser el clima en què va transcórrer ahir la trobada de la comissió bilateral entre el consistori i la Generalitat, que va avalar el recàrrec turístic de fins a quatre euros per persona i dia aprovat pel ple de l'Ajuntament i el va condicionar al fet de tenir pressupostos. ERC, que és el partit que ja va permetre al govern de Colau tirar endavant la tramitació dels comptes, ha confirmat que treballen amb l'objectiu d'arribar a un acord per als pressupostos de la ciutat i que, de fet, avui tenen la primera trobada amb finalitat negociadora amb el govern municipal.

El cap de files republicà, Ernest Maragall, ha situat en la inversió el punt clau per assolir l'entesa. Considera que la proposta de l'equip de Colau hauria d'incrementar en 100 milions anuals -400 en els quatre anys del mandat- la previsió d'inversió i assegura que bona part d'aquesta injecció econòmica arribaria de la recaptació del nou recàrrec turístic i de la possibilitat d'aplicar altres impostos com el de l'última milla per gravar el repartiment dels comptes fets a través d'internet, que de moment no s'ha inclòs a les ordenances fiscals.

Maragall remarca que aquest plus d'inversió s'hauria de destinar a tres eixos que consideren primordials: la lluita contra les desigualtats -sobretot amb un pla per a l'educació de 0 a 3 anys i un per a la formació professional-, l'habitatge assequible i mesures per "governar el canvi climàtic de debò". Els republicans discrepen de la presentació que va fan fer els responsables d'Economia del govern i creuen que la proposta de comptes hauria de ser "més valenta" i plantejar canvis, com deixar d'aplicar les restriccions d'austeritat que marca la Unió Europea o fer créixer més la inversió que la despesa corrent. Discrepen, també, del repartiment pressupostari que el govern ha plantejat per àrees i per districtes.

Nou milions a les Casetes d'Encarnació

Un dels criteris que no agrada als republicans és que àmbits clau com el mediambiental són dels que menys creixen (+7,38%). I que a nivell territorial, un sol projecte: l'expropiació de les Casetes del carrer Encarnació de Gràcia i la seva conversió en una escola bressol i habitatge acapara prop del 75% dels recursos destinats als districtes -8,8 milions dels 11,9 disponibles-. A més, també plantegen la possibilitat d'estudiar noves taxes que paguin, per exemple, els autocars que porten visitants a Barcelona o els grups de turistes amb guies per ocupar l'espai públic.

Els republicans, però, insisteixen que prefereixen tenir temps per negociar un bon acord i que, per tant, no es deixaran posar la pistola al pit per aprovar els comptes en el ple de desembre, com està previst. El que sí que facilitarien en aquest termini, si hi hagués entesa, són les modificacions que han d'estar aprovades amb el canvi d'any, com les ordenances fiscals, que també es discuteixen el mes que ve i que ERC i Junts per Catalunya ja van permetre que comencessin la tramitació. Maragall ha remarcat que en qualsevol cas l'acord no està tancant i que les negociacions d'aquests dies no són, per tant, una simple teatralització.