ERC força Colau a tancar els locals nocturns del Port Olímpic

L’Ajuntament de Barcelona va aprovar aquest dimarts el tancament “immediat” dels locals d’oci nocturn del Port Olímpic als quals ja els ha caducat la concessió. L’equip de Colau s’hi va comprometre després d’una proposició presentada per Esquerra Republicana a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat d’ahir a la tarda. Durant la comissió, el regidor republicà Jordi Coronas va manifestar el seu rebuig i el dels veïns de la Vila Olímpica, que, segons Coronas, estan “indignats” perquè locals d’oci nocturn que tenen caducada la concessió segueixin operant.

“Amb una concessió caducada no pot ser que estiguin operant sense que la Guàrdia Urbana els tanqui i els precinti”, va continuar Coronas, que va reclamar “el compromís que el tancament es faci immediatament”. “Hem de passar del compromís ferm a l’acció”, va insistir.

La tinent d’alcalde d’Urbanisme de Barcelona, Janet Sanz, va reconèixer que durant l’estat d’alarma han tingut “alguns problemes de tramitació jurídica” per recuperar aquests locals. Sanz va assegurar que ja han reactivat la recuperació i que estan “absolutament compromesos” amb aquesta qüestió. Així, finalment la proposta es va aprovar amb els vots favorables del govern i ERC.

La proposició també reclamava que el govern municipal instés l’Estat a resoldre la concessió C-1004 perquè l’Ajuntament pugui gestionar la totalitat de les llicències i estudiar el canvi en els usos dels locals del front marítim, que depèn de l’Estat tot i que el consistori en té cedida l’ocupació, l’ús i la gestió. Sobre aquesta qüestió, Sanz també va dir que ja estan en negociacions amb l’Estat. “Volem que sigui un espai que aposti per un model de futur, que potser ha d’incorporar una part d’oci, ja veurem quin, però sobretot ha de tenir un espai de recerca i de titularitat municipal”, assegurava la tinent d’alcaldia.

2.500 bars volen terrasses

L’Ajuntament també va admetre ahir que ja ha rebut 2.500 peticions per instal·lar noves terrasses de bar i restaurant a la capital. El consistori es va comprometre a resoldre els tràmits en 15 dies, però no donen l’abast i gairebé un mes després encara hi ha restauradors que no han rebut resposta. Sanz no va dir quantes sol·licituds queden per resoldre, però va assegurar que hi ha 70 persones treballant-hi.