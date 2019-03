El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha traslladat el seu suport a la comunitat educativa que ha vist "alterat el funcionament ordinari" d'alguns centres després que els Mossos d'Esquadra hagin anat a unes quantes escoles i instituts per retirar llaços grocs i simbologia considerada partidista, en compliment de la resolució de la Junta Electoral Central. Una ordre que, segons Bargalló, "atempta contra la llibertat d'expressió". De fet, el conseller ha denunciat que la Junta Electoral Central i la Fiscalia "s'excedeixen en les seves funcions ordenant de posar en el punt de mira fins i tot escoles" que tenen elements que "no són de simbologia partidista".

"El sistema educatiu de Catalunya exerceix les funcions que li són pròpies amb estricta neutralitat política i, d’acord amb el que prescriu la Llei d’Educació, s’exclou qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament", ha afirmat Bargalló en una sèrie de piulades des del seu compte de Twitter. "Cal respectar els centres com a espais de convivència", ha afegit, i ha afirmat que si en algun cas l'actuació dels Mossos s'ha fet "indegudament", el departament "adoptarà les mesures pertinents".

Vull manifestar tot el meu suport al conjunt de la comunitat educativa que avui ha vist alterada el funcionament ordinari d’alguns centres eductius arran de la resolució de la Junta Electoral Central que atempta contra la llibertat d’expressió. (1/4) — Josep Bargalló Valls (@JosepBargallo) 22 de març de 2019

Tot i això, alguns sectors de la comunitat educativa han carregat contra la conselleria d'Educació, i també contra el conseller d'Interior, Miquel Buch. Per exemple, l'àrea d'educació de la Intersindical-CSC ha dit que els fets són "molt greus" i ha assegurat que "violentar centres escolars és superar la ratlla del que és admissible i del que no".

Molt greu, @JosepBargallo i @MiquelBuch. Violentar centres escolars és superar la ratlla del que és admissible i del que no. Esperem condemna immediata dels fets pel Departament d' @educaciocat i exigim depuració de responsabilitats a @interiorcat. https://t.co/nybI5jcu2m — Intersindical-CSC Educació 🎗 (@I_CSC_Educacio) 22 de març de 2019

Des de la USTEC-STEs, el sindicat majoritari de mestres del sector públic, han emès un comunicat per dir que la Junta Electoral Central "no té cap autoritat per ordenar la intervenció" als centres educatius, perquè "no garanteix cap neutralitat". A més, han criticat "la passivitat, fins i tot el col·laboracionisme", del departament d'Educació, que han criticat que actua amb "tebior" a l'hora de respondre a aquests fets.

La CUP ha demanat la dimissió tant de Bargalló com de Buch.