Educació fa marxa enrere i anuncia ara que un sanitari supervisarà els alumnes quan es facin l'automostra

La pluja de crítiques ha fet efecte: el departament d'Educació ha confirmat finalment que serà un sanitari qui supervisarà els alumnes d'ESO, batxillerat i formació professional quan es facin les automostres de la PCR, i no un docent com s'havia anunciat aquesta setmana.

La notícia arriba dos dies després que la conselleria anunciés que els professionals sanitaris ja no anirien al centre per fer les proves PCR quan es detectés un positiu a l'aula, per alliberar-los d'aquesta feina, i que a partir d'ara s'enviarien kits d'automostres al centre perquè fossin els mateixos alumnes els que es fessin la prova per extracció nasal, amb la supervisió dels professors, que haurien de comprovar que els estudiants es rentessin bé les mans abans, es col·loquessin bé el bastonet a les fosses nasals, s'extraguessin bé la mostra, la posessin dins el tub pertinent i l'etiquetessin com cal.

Les crítiques van arribar en cascada: ni els sindicats de professors, ni les famílies, ni col·lectius sanitaris van avalar una decisió que consideraven que posava al límit els instituts, ja molt tensionats, i, a més, no garantia la correcta generació de les autopreses ni la custòdia de les mostres fins als laboratoris. Tant la secretària general d'Educació, Núria Cuenca, com la consellera de Salut, Alba Vergés, van defensar la decisió perquè és la manera de seguir fent proves als alumnes i alhora descongestionar la càrrega assistencial dels hospitals i dels CAP.

Ara, fonts de la conselleria han explicat que professionals sanitaris supervisaran aquestes proves i que podran ser metges, infermeres o un altre tipus de personal sanitari. El canvi serà que, si fins ara es desplaçaven diversos professionals als centres amb una unitat mòbil, a partir d'ara només hi anirà un sanitari. Els docents rebran la formació necessària els pròxims dies i s'està ultimant un videotutorial per assistir els alumnes en la realització de les autoproves.