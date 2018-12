Educació estendrà la innovació i millora educativa a totes les escoles i instituts en deu anys

Aconseguir que totes les escoles i instituts del país innovin i millorin la qualitat de l'educació per no crear desigualtats (i competència) entre centres. Per assolir aquest objectiu, el departament d'Educació ha anunciat aquest dimecres un acord per estendre les xarxes d'actualització educativa a tot Catalunya i convertir aquesta revolució educativa en una política pública. El pacte es desplegarà en xarxa, de bracet de les entitats municipalistes i també Escola Nova 21, una de les plataformes que han liderat l'impuls de les noves pedagogies a les aules en els últims anys.

Sense un pressupost i terminis fixats –el departament ha parlat de 10 anys vista–, els centres tindran llibertat per decidir si s'hi sumen o no, malgrat que el secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, ha dit que "el treball en xarxa acabarà obligant tots els centres a participar-hi". "Un centre no pot dir que no vol entrar en la millora educativa", ha deixat clar, i ha insistit en la idea que innovar en educació és millorar.

L'acord presentat posa a disposició dels centres educatius tota l'experiència que el programa Escola Nova 21 ha anat recollint aquests anys perquè les escoles que ho vulguin apliquin les tècniques innovadores a l'aula, que passen per potenciar l'aprenentatge actiu, el treball per projectes i les noves formes d'avaluació, entre altres mesures. Així, amb la incorporació d'Escola Nova 21 a les xarxes de millora del departament, Educació estructurarà i liderarà tot el sistema de treball col·laboratiu entre els centres. L'acord durarà fins al 2020, quan Escola Nova 21 desapareixerà després d'haver transmès a les administracions públiques tot el coneixement i procediments adquirits. Els serveis territorials del departament i Inspecció s'incorporaran per acompanyar aquestes xarxes de millora educativa.

El director d'Escola Nova 21 –ara aplega uns 500 centres–, Eduard Vallory, ha dit que l'objectiu és aconseguir que tots els infants "trobin en l'escola una experiència gratificant d'aprenentatge" i ha subratllat la "transversalitat" d'un projecte que aplega municipis governats per diferents partits polítics. En la presentació de l'acord hi han participat les alcaldesses de Sant Vicenç dels Horts, Maria Teresa Aymerich; de Montcada i Reixac, Laura Campos; de Sant Cugat del Vallès, Carmela Fortuny; de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon; i l'alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà, així com David Saldoni, de l'ACM, i Lluïsa Moret, de la FMC.