Educació preveu que el curs que ve sigui mig presencial i mig telemàtic

Si aquest final de curs escolar està sent una odissea, no sembla que el que ve millorin massa les coses. Al ministeri d'Educació donen per fet que al setembre els centres no podran obrir com és habitual, i aquesta setmana han deixat caure que el retorn a l'escola es podria fer amb la meitat d'alumnes i per torns. Però són les comunitats autònomes les que tenen la competència en educació. Malgrat que fins ara el departament d'Educació no ha avançat encara cap detall, en una reunió aquest dimecres amb els sindicats el conseller, Josep Bargalló, va dir als sindicats que "en tot el curs no es tornaran a veure les aules amb el mateix nombre d'alumnes que hi ha ara". Així ho ha explicat la Intersindical-CSC en un comunicat i també ho confirmen altres sindicats, com CCOO i la USTEC. Això vol dir que es treballa amb la idea que el curs 2020-21 tingui una "docència híbrida: presencial i no presencial".

Els representants dels sindicats admeten que al departament no tenen clar quins passos cal seguir, però que ja els van avançar alguns canvis. Per exemple, que els docents d'edat més avançada, les embarassades, els diabètics o el personal amb malalties respiratòries o cardiovasculars no podran tenir contacte directe amb els estudiants fins que no hi hagi una vacuna; que caldrà "replantejar tot l'aspecte pedagògic i organitzatiu" per adaptar-se a fer docència online i presencial alhora i que s'haurà de reformular tant el menjador, el transport com les extraescolars perquè no hi hagi aglomeracions.

També es va plantejar la necessitat de fer "acords de teletreball" perquè els mestres i professors puguin mantenir la seva activitat des de casa amb garanties, però també perquè les famílies puguin organitzar-se si els dos progenitors han d'anar al seu lloc de feina i, en canvi, els fills s'han de quedar a casa.

Bargalló reconeix que faltaran més professors

Davant l'anunci, els sindicats van avisar que la gestió dual (presencial i online) generarà "disfuncions i una gestió complicada dels centres". Bargalló no va matisar com s'organitzarà la presència a l'aula ni d'alumnes ni del professorat. Els sindicats s'imaginen un escenari en què cada classe es divideixi en dos grups, i es facin dos torns setmanals: una setmana un grup va a classe i l'altre es queda treballant a casa. Això, avisa el professorat, comportarà "doblar jornades o doblar professorat", avisa Ramon Font, de la USTEC. "Serà necessari un augment del personal per tal de garantir els drets dels treballadors i la qualitat de l'educació que oferim als alumnes", afirma el comunicat de la Intersindical.

De fet, la manca de professionals al sistema ve de lluny, segons les organitzacions. A l'inici d'aquest curs ja van denunciar que calen més docents per poder donar el mateix servei que hi havia l'any 2010, abans de les retallades. Segons el sindicat CCOO, fan falta 3.200 docents per recuperar el nivell, mentre que el sindicat USTEC-STEs va augmentar la xifra fins als 8.300.

Davant d'això, segons els sindicats, el conseller va reconèixer que hi haurà d'haver més personal el curs que ve i, per tant, també més diners per pagar la partida extra.

En tot cas, els centres educatius no obriran fins la fase 2 del desconfinament, però només per fer algunes activitats i en cap cas per fer classes lectives. Es prioritzaran les tutories personalitzades i fer classes preparatòries per la selectivitat, amb grups petits.

Per preparar la tornada, Unicef ha posat sobre la taula que els infants de grups vulnerables tornin abans a les classes presencials. L 'organització ha demanat que aquest col·lectiu sigui "objecte d'especial consideració a l'hora de planificar la reobertura gradual a les aules" i tinguin "prioritat" en la tornada.