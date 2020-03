Educació ajorna totes les preinscripcions: "Obrirem quan puguem. No patiu, ningú es quedarà sense demanar plaça"

El departament d'Educació ha ajornat tots els tràmits relacionats amb el procediment de preinscripció i matriculació de l'alumnat de tots els ensenyaments, en totes les etapes, des de P3 fins a batxillerat. "No podíem garantir que totes les famílies exercissin el seu dret a la preinscripció i a la petició de plaça per als seus fills i filles", ha dit el conseller, Josep Bargalló, que no ha pogut donar més detalls de quan s'obrirà el termini, que estava previst entre els dies 23 de març i 1 d'abril, però que l'estat d'alarma pel coronavirus ha obligat a suspendre.

"Obrirem quan puguem, quan les circumstàncies ens ho permetin", ha deixat clar Bargalló, en un missatge gravat i difós als periodistes. Ara mateix no es pot perquè la preinscripció de P3 i 1r d'ESO, per exemple, es fa de manera presencial als centres, que estan tancats. "El que és important és que totes les famílies puguin exercir el dret a demanar plaça. Quan siguem capaços de fer-ho, quan les circumstàncies ens ho permetin, presencialment i telemàticament, ho tornarem a obrir", ha dit.

En una nota de premsa, la conselleria ha explicat que també "es treballa per adequar els tràmits pensant en les circumstàncies actuals". "No patiu. Ningú es quedarà fora de demanar plaça, per això ho hem posposat i per això obrirem quan puguem", ha insistit Bargalló.

La selectivitat s'ajorna, però no s'elimina

Després que el ministeri d'Educació i Formació Professional, el d'Universitats, les comunitats autònomes i els rectors de les universitats espanyoles decidissin aquest dimarts l'ajornament de les proves d'accés a la universitat, el Govern ha donat més detalls de com seran a Catalunya. El secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Lluís Baulenas, ha deixat clar des de Twitter que les proves d'accés a la universitat (PAU), les proves d'accés per a majors de 25 i 45 anys i les PAP d'accés a diferents graus, com educació, "es mantenen" però que "atesa la situació excepcional" cal adoptar també "decisions excepcionals".

"En aquests moments, treballem en un escenari d'ajornament generalitzat de totes les proves tot i que falta determinar les noves dates, ja que s'han de valorar diferents factors entre els quals es troba l'evolució de la situació sanitària per coronavirus", ha dit Baulenas. Per això, amb tota probabilitat la selectivitat no es podrà fer entre el 9 i l'11 de juny com estava previst. El nou calendari es consensuarà i es fixarà en el marc de la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del CIC i, per tant, "es prendrà una decisió col·legiada entre el Govern, les universitats i representants d'estudiants".

Baulenas ha dit que es garantirà que els alumnes de la convocatòria d'aquest any accedeixin a la universitat "respectant els principis d'igualtat, mèrit i capacitat que sempre, i també en circumstàncies excepcionals, han de regir l'accés i l'admissió als estudis universitaris".

Barcelona no cobrarà les quotes de les escoles bressol ni escoles de música

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona no cobrarà les quotes de les 101 escoles bressol ni de les 5 escoles de música municipals i el Conservatori fins que puguin tornar a obrir. En total, la mesura afecta 2.450 infants i joves que des de fa uns dies no poden anar als centres perquè estan tancats per la crisi del coronavirus. L'IMEB ha enviat una carta a les famílies en què s'explica que l'import corresponent als dies lectius de març en què no s'hagi pogut prestar el servei es descomptarà en el pròxim rebut que es pugui emetre, tant pel que fa a la quota d'escolaritat com a la de menjador.