Educació treballa per adaptar les escoles perquè tots els alumnes hi puguin anar alhora

Evitar que els alumnes vagin a classe uns dies sí i d'altres no. És una de les prioritats del departament d'Educació de cara a la represa de les activitats als centres educatius a partir del setembre. Sobretot pel que fa als menors de 12 anys. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha explicat en una entrevista a Ràdio 4 que, tenint en compte que "no és previsible" que la situació sanitària canviï prou per poder acollir a les escoles els mateixos alumnes que abans de la crisi, s'està analitzant el cas de cada centre per intentar habilitar nous espais que permetin partir grups i evitar que alguns alumnes s'hagin de quedar a casa. Bargalló ha detallat, en aquest sentit, que es podrien transformar espais com la biblioteca o la sala de psicomotricitat.

En la nova fórmula "híbrida" també caldrà, ha remarcat, adaptar els horaris per evitar les aglomeracions a les entrades i les sortides i garantir que el transport escolar es fa de manera segura. "Mirarem que tots els alumnes hi siguin sempre", ha apuntat Bargalló, que ha donat per fet que això implicarà disposar de més professors i que hi haurà pressupost per fer-ho possible amb "el canvi de la regla de despesa".

Les escoles, segons el conseller, començaran a obrir abans de l'estiu, però no per fer-hi "classes normals". El primer pas és la preinscripció escolar, que durant quatre dies sí que es farà de manera física per evitar la bretxa digital. El curs s'acabarà telemàticament, però quan les autoritats sanitàries diguin que es poden reobrir els centres –a la fase 2– sí que s'hi faran activitats complint les mesures de seguretat: d'entrada l'acompanyament dels alumnes que estudien l'últim curs d'una etapa i també tutories individuals i voluntàries, tenint en compte que "l'acompanyament emocional" serà clau.

Bargalló ha defensat que obrir les escoles per als alumnes de final d'etapa ha de servir per fer un "pla personalitzat" per a cadascun en el moment del canvi de nivell, tenint en compte que molts canvien de centre i de professors. El conseller ha explicat, també, que caldrà introduir un element nou en el currículum: el treball de la higiene i la seguretat, que és "fonamental". "El més important és el treball cooperatiu", ha remarcat, i ha reconegut que el currículum pel currículum ha "saltat pels aires" aquest curs. "Ningú està nerviós per no haver acabat el temari", ha assegurat, i ha situat com a única excepció la dels alumnes que han de fer la selectivitat. Ha defensat, però, que les proves s'adaptaran a la nova situació. S'hi faran canvis, també, per evitar les aules molt grans amb molts alumnes. "Tenim moltes aules d'institut", ha defensat Bargalló com a solució.

Pel que fa a les llars d'infants, el conseller ha admès que són les mesures que el preocupen més. "Necessitem saber més coses, a nivell d'Estat –aquest dijous tenen una reunió amb la ministra– i amb la conselleria de Salut", ha dit, i després es prendran les decisions, que seran comunitàries: "S'ha de plantejar el permís retribuït per a les famílies". També ha plantejat habilitar altres espais que no són llars d'infants. Ha garantit, amb tot, que al setembre les llars d'infants estaran obertes.

Escoles i instituts, oberts a l'estiu

Quant a les activitats que es preveuen per a l'estiu, el conseller ha defensat que serà important que reforcin la part educativa –"Això no vol dir que siguin classes de reforç", ha apuntat– i d'acompanyament emocional, tenint en compte que tots els alumnes hauran passat per un confinament i que molts hauran patit de prop els estralls del coronavirus. "Enguany ho necessitem més que mai, però de manera ordenada pel que fa al nombre de monitoris i de nois i noies", ha apuntat, i ha assegurat que per això aquest any també s'obriran tots els instituts i que les escoles que ja vagin reobrint es mantindran obertes per poder acollir aquest tipus d'activitats.

Preinscripció telemàtica

Bargalló ha detallat que la preinscripció escolar començarà aquest dimecres i es farà de manera telemàtica, "marcats per les circumstancies i segurament no per única vegada". Es plantegen, diu, que a partir d'ara molts d'aquests tràmits es facin de manera telemàtica, que és més "segur". "Esperem que el sistema aguanti i, si a les nou no hi pot entrar tothom, ja s'hi podrà entrar al cap d'un moment", ha apuntat, i ha assegurat que tothom té els mateixos drets tant si ho fa al principi com al final del termini. Els últims quatre dies seran presencials per evitar la bretxa digital.

Suport a les famílies

La doctora Magda Campins, cap d'epidemiologia i medicina preventiva de l'Hospital de la Vall d'Hebron, també s'ha referit en declaracions a RAC1 al retorn a les escoles. "Fins al setembre, crec que no ens podem plantejar que els nens vagin a l'escola", ha dit, i ha afegit: "En casos de nens petits, en què és difícil controlar el distanciament i les mesures higièniques, no seria prudent tornar". "Crec que s’ha donar suport a les famílies, perquè els pares han d’anar a treballar, i tampoc pot ser que deixem els nens amb els avis, que són la població més vulnerable, calen ajudes", ha conclòs.