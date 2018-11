A l’Eixample hi creixen superilles

El compromís de l’equip de govern d’Ada Colau és desplegar, durant aquest mandat, cinc superilles. De moment ja n’ha presentat quatre, l’última de les quals al barri d’Horta, i té previst complir el repte i posar en marxa, també, la d’Hostafrancs abans de les eleccions. En paral·lel, manté converses amb veïns d’altres zones de la ciutat on ja hi ha dibuixades estructures semblants. És el cas de l’entorn del carrer Consell de Cent, a l’Esquerra de l’Eixample, que es planteja com el germen de la futura superilla del barri. Tot i que la gran transformació transcendirà aquest mandat i encara està en procés de debat, sí que es projecta per al principi del 2019 la pacificació del primer tram de Consell de Cent, el que va de Viladomat a Borrell, que perdrà un carril de circulació i desplaçarà el carril bici en el marc de la mesura de govern de millora d’entorns escolars. Es projecta, de fet, al marge del que és pròpiament la superilla, per fer més segura l’entrada a l’Institut Viladomat, que ja ha començat l’activitat al nou edifici i ha deixat els barracons.

Després d’això, la idea -que està en procés de debat en mans del grup impulsor de la superilla- és que la pacificació vagi, més endavant, des del carrer Tarragona fins a Aribau, cosa que té força consens veïnal perquè suposa guanyar espai per al vianant en una trama molt densa, però que, com va passar al Poblenou, ha posat en guàrdia els propietaris dels tallers de cotxes i concessionaris que hi ha al mateix carrer Consell de Cent. Per no repetir conflictes com el de la superilla pilot, el consistori vol obrir un procés participatiu exemplar abans d’aplicar els canvis.

A la llarga, el projecte que es debat passaria perquè Consell de Cent no es pugui recórrer de manera recta, perquè tindrà discontinuïtats a les cruïlles amb Rocafort, Borrell i Casanova, que seran vies pacificades. La idea és, de fet, que l’origen d’aquesta nova estructura de l’Esquerra de l’Eixample sigui la plaça que naixerà a la cruïlla de Consell de Cent amb Borrell quan les dues vies es pacifiquin.

L’objectiu, com es recull al procés participatiu, és que aquesta superilla sigui la prolongació de la que va entrar en funcionament, fa sis mesos, al barri de Sant Antoni, al voltant del mercat -i que espera completar-se amb una segona fase que abasti el conjunt del barri-. El que ara es projecta és estirar cap amunt la pacificació de Borrell i que la superilla creui la Gran Via. La nova estructura serviria, segons els càlculs municipals, per guanyar uns 37.700 metres quadrats d’espai per a vianants, si s’arriba a desplegar al conjunt de l’àmbit: des del carrer Tarragona fins a Aribau i des de la Gran Via fins a l’avinguda de Roma, que, al marge del que és la superilla, es vol convertir en un eix verd.

El que fa l’equip de Colau és categoritzar els carrers, depenent del volum de trànsit que acolliran, en vies veïnals, locals i bàsiques. Aquesta distribució fa que alguns carrers concentrin més cotxes i d’altres quedin pràcticament alliberats de trànsit. En el cas d’aquesta superilla, el carrer més pacificat seria Borrell, però també perdrien trànsit, en vertical, Llançà, Rocafort i Casanova, i, en horitzontal, Consell de Cent, que ja es talla periòdicament per acollir activitats com el mercat de pagès. Es preveu que per aquestes vies hi acabin passant, a llarg termini, menys de 3.000 vehicles cada dia: en el cas de carrers com Casanova, representa una reducció d’uns 6.000 vehicles diaris, i en el de Consell de Cent suposa l’expulsió, al tram que va de Vilamarí a Urgell, dels prop de 10.000 cotxes que hi passen actualment. Per contra, els carrers que concentraran el trànsit de pas seran Tarragona, Entença, Viladomat, Urgell, Muntaner i Aribau, que ja són, ara, el recorregut de les línies de bus de la nova xarxa. La previsió és anar dibuixant els eixos verds al conjunt de l’Eixample i, per tant, que la pacificació de carrers com Borrell i Casanova continuï, més tard, cap a Josep Tarradellas i la Diagonal.

Sense canvis de sentit

Al conjunt de la superilla de l’Esquerra de l’Eixample no s’hi preveu cap canvi de sentit, tot i que les noves places a la confluència de Consell de Cent amb Borrell, Rocafort i Casanova sí que impossibilitaran recórrer la via en línia recta. Professionals com Víctor Morte, que fa vint anys que té un taller a Consell de Cent, veuen en la pacificació d’aquesta via “un error” perquè suposa, avisa, tallar la possible vàlvula d’escapament per als vehicles quan la Gran Via està col·lapsada o ocupada per una manifestació. “Els tallers som els danys col·laterals”, lamenta.

Des de l’associació de veïns de l’Esquerra de l’Eixample, en canvi, celebren que la pacificació avanci en una trama tan densa, i recorden que es tracta d’una reivindicació veïnal que es discuteix des de fa anys. El director de Model Urbà del consistori, Ton Salvadó, que no concreta el calendari per desplegar aquesta nova macroestructura i assegura que el com el definirà el procés participatiu, explica que l’objectiu amb què treballa l’Ajuntament és anar sembrant “llavors” de futures superilles al conjunt de la ciutat de manera que, quan creixin, es toquin les unes amb les altres i hi hagi un canvi global en la mobilitat.