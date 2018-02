Emblanquinada general abans de la primavera

El mes de febrer s’acabarà amb un ambient d’hivern de debò i un bon grapat d’emblanquinades a cotes baixes. La traca final, la nevada més grossa, cal esperar-la entre aquesta tarda i demà al matí. Segons les previsions, les precipitacions entraran pel sud i al llarg de la nit s’aniran estenent per Ponent i per l’altiplà central. Demà durant el matí ja arribaran a tot arreu, però al mateix temps la cota de neu s’anirà enfilant. De nit i matinada pot nevar a qualsevol cota, però la neu aguantarà poc a la costa i al prelitoral, ja que al migdia la cota de neu ja s’enfilarà per sobre dels 500 metres en molts indrets.

En moltes comarques del Pirineu, de la Catalunya Central i de Ponent la nevada podria durar unes quantes hores més, i tant al vessant sud del Pirineu com al Prepirineu cal esperar acumulacions superiors als 20 centímetres de neu fins i tot a les valls. Així, la nevada arribarà a la majoria de comarques i tant a la Catalunya Central com en punts alts del prelitoral el gruix podria arribar fins als 10 centímetres.

L’emblanquinada serà molt general, però la pujada de la cota de neu durant la tarda serà contundent. La cota de neu oscil·larà molt d’un lloc a un altre, i al migdia en alguns punts de la costa ja superarà els 1.000 metres, mentre que en algunes comarques interiors encara hi podria nevar per sota dels 500. Per posar un exemple del brusc canvi de massa d’aire que ens espera demà, a la vertical de Barcelona els models de predicció fan pensar que passarem d’una cota de neu 0 aquesta mitjanit a una cota de neu al voltant dels 2.000 metres a mitja tarda de demà.

El moment de més complicacions a les carreteres, per tant, s’entreveu demà al matí, però a mesura que avanci la tarda d’avui els problemes poden començar en moltes comarques de Tarragona, en alguns indrets de Ponent i en menys grau en passos alts de l’altiplà central, com el coll de la Panadella. El Meteocat té actiu un avís de situació de perill per neu de grau 4 sobre 6, que durant la pròxima nit afecta gairebé totes les comarques. El perill es considera alt, però anirà disminuint a mesura que avanci el dimecres, i s’espera que a la tarda la nevada quedi bàsicament concentrada al Pirineu i al Prepirineu.

De fet, el Pla Neucat està activat en fase d’alerta des d’ahir al matí, i Protecció Civil espera afectacions tant en vies secundàries com en carreteres principals. Hi ha 250 màquines llevaneus a punt per treballar i més de 10.000 tones de sal distribuïdes per més de 100 punts diferents. Protecció Civil demana prudència en la conducció i adaptar els desplaçaments en funció de la meteorologia en cada moment.

Del fred a la primavera

Avui serà probablement el dia més fred de tot l’hivern, i aquestes pròximes hores la neu afectarà més comarques que en cap altre moment dels últims mesos, però el pròxim canvi de temps també serà brusc i en aquest cas la temperatura es dispararà a l’alça. Al Pirineu el fred serà més difícil de fer marxar, però a la costa i al prelitoral divendres i dissabte cal esperar-hi temperatures de fins a 20 ºC. El fred més cru podria marxar de manera bastant definitiva, ja que els primers deu dies de març tindran molt més regust de primavera que no pas d’hivern.

Dijous continuaran les precipitacions, tot i que de manera molt més minsa i irregular. La nit de divendres a dissabte podria arribar una nova tongada de pluges bastant extensa i abundant.