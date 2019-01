L'Enquesta de Salut de Catalunya incorpora per primer cop la identitat de gènere

L'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del primer semestre del 2019 inclou per primer cop una nova pregunta sobre la identitat de gènere, que ofereix tres opcions de resposta: home, dona i no binària. L'objectiu d'aquest afegitó, que se suma a la pregunta sobre el sexe biològic, és poder tenir en compte totes les persones amb identitats transgènere.

L'enquesta es fa per conèixer els determinants de la salut, la percepció sobre la pròpia salut, els hàbits i estils de vida i la utilització dels serveis sanitaris de cara a futures polítiques en aquest àmbit. En total, aquest estudi públic, conduït per l'empresa IPSOS, entrevistarà 2.500 persones domicili a domicili al llarg de cadascun dels dos semestres del 2019, en una mostra representativa de la població catalana no institucionalitzada.



Així, per tal de recollir informació de cara a la planificació sanitària, l'ESCA fa una selecció de les persones entrevistades de manera aleatòria a partir del registre de població oficial facilitat per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Els seus resultats serveixen per caracteritzar la població catalana en problemes com l'obesitat o el tabaquisme.