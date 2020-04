Entitats, experts en educació i associacions de famílies demanen que les escoles obrin a l'estiu

Ja ha passat un mes exacte des que els alumnes van deixar d'anar a classe a causa de la pandèmia del coronavirus i ara el tercer trimestre arrenca a Catalunya via telemàtica. Mentre el departament d'Educació comença a repartir ordinadors i dispositius amb connectivitat per a alumnes que no en tenen –unes "mesures inicials" per poder seguir el curs escolar a distància–, entitats, experts en educació i organitzacions de famílies reclamen preparar ja la tornada a l'escola. En concret, fan una petició a les administracions: obrir escoles durant l'estiu per "oferir oportunitats educatives" a tots els infants, especialment en aquells contextos vulnerables, que incloguin activitats per reforçar continguts curriculars, fer activitats de lleure, garantir una bona alimentació i ajudar a la conciliació familiar.





La proposta, que no concreta quin hauria de ser el paper dels mestres i professors en actiu durant aquest estiu ni tampoc com es finançarien aquestes activitats, ha arribat a través d'una carta impulsada per l'ONG Save the Children que es remet a la ministra d'Educació i FP, Isabel Celaá, i als consellers autonòmics, que precisament es reuneixen aquest dimecres per prendre decisions sobre el final de curs. La missiva està signada per 12 organitzacions educatives de tot l'Estat, entre les quals hi ha el Col·lectiu d'Escoles contra la Segregació i la Fundació Jaume Bofill, i una trentena d'experts del ram, com els investigadors de la UAB Xavier Bonal i Aina Tarabini, i també ex alts càrrecs al ministeri, tant del PSOE com del PP. La confederació d'associacions de famílies CEAPA també signa el text, que fa quatre propostes concretes.

Limitar la repetició de curs

Més enllà d'aquest estiu educatiu – en la línia del que va explicar l'ARA fa uns dies–, la carta de Save the Children reclama mesures escolars com modificar l'avaluació per "limitar la repetició de curs", una mesura "contrastadament ineficaç i desigual, però molt habitual als nostres centres". "La repetició ha de ser una excepció molt més gran que en un any habitual, quasi residual. En cas contrari estarem enviant a l'alumnat un missatge de desemparament per part de l'escola en una situació que li ha vingut donada", diu la carta.

A Catalunya, un de cada cinc alumnes repeteix curs abans d’acabar l’etapa de secundària. Aquesta dada, que es manté força estable en el temps –per exemple, el 2014 era del 25%– pot semblar alarmant, sobretot si la comparem amb la resta d’Europa –on el percentatge se situa en el 13%–, però el cert és que Catalunya és la comunitat autònoma amb menys repetidors. A la resta de l’Estat un terç dels alumnes –el 34%– repeteixen curs de mitjana, tot i que hi ha territoris, com Múrcia, on el percentatge s’enfila fins al 45%. La setmana passada el Consell Escolar de l'Estat ja va demanar que les repeticions es limitin a casos "extraordinaris". Ara la llei espanyola estableix que repeteixin els alumnes que no aprovin dues o més matèries a l’ESO, mentre que a primària ho decideixen els mestres, els psicòlegs amb els pares en cas que l’alumne "no hagi aconseguit els objectius i assolit el grau d’adquisició de les competències corresponents".

Adaptar el curs que ve i posar més reforços

En matèria escolar hi ha tres propostes més, però de cara al proper curs. D'una banda, adaptar el currículum el curs que ve perquè en lloc de la "sobrecàrrega actual" es "prioritzin i s'incorporin aprenentatges no abordats" fins ara. També es demana "ampliar el reforç educatiu en horari escolar i extraescolar" el proper curs, per acompanyar "qui més patirà aquesta situació". "Hem d'enviar un missatge clar que l'escola existeix per i per als nens i nenes". Per acabar, la carta proposa dotar els centres educatius i els estudiants de la tecnologia i la formació necessàries per tenir aquesta educació a distància i per assegurar que la competència digital està a l'abast de tothom per si es tornen a produir emergències com l'actual. En aquest sentit, el departament d'Educació ha començat aquesta setmana a Catalunya el procés per repartir 22.000 dispositius amb connectivitat a alumnes que no en tenen.

"Encara que fem arribar dispositius digitals a les famílies amb menys recursos, el tancament dels col·legis, unit als efectes psicològics del confinament, al dol per éssers estimats i a una crisi econòmica que ja està portant a l'atur i a la incertesa econòmica milers de famílies, deixarà sens dubte seqüeles educatives que hem de reconèixer i abordar des d'aquest moment. El pitjor que podem fer en un context així és afegir incertesa, i això és el que senten avui els centres educatius, estudiants i famílies", diu la carta.