Enxampat un home per difondre un vídeo on conduïa a 200 km/h i bevent ginebra

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment aquest dimecres un home de 21 anys i veí de Linyola (Pla d'Urgell) per difondre un vídeo on conduïa a 200 km/h bevent d'una ampolla de ginebra per l'autovia A-2. Els agents van detectar el vídeo el 16 de febrer gràcies a la col·laboració ciutadana i van iniciar les investigacions per determinar la identitat del conductor.

Primer van esbrinar que la gravació s'havia fet el dia abans dins el terme municipal de Bell-lloc d'Urgell (Pla d'Urgell), i després van trobar-ne el responsable. El jove va ser citat a comissaria i haurà de comparèixer quan sigui requerit pel jutjat d'instrucció acusat d'un delicte de conducció temerària.