L'equip de futbol de Monells aparta d'entrenador el professor de la Bisbal a qui una dona acusa d'abusos sexuals

L'equip de futbol de Monells (Baix Empordà) ha apartat d'entrenador el professor de la Bisbal de l'Empordà a qui una dona acusa d'abusos sexuals quan era menor, tal com va fer públic l'ARA aquest dimecres. El club ha pres la decisió de manera temporal i fins que s'aclareixin els fets, i ho ha comunicat per carta als pares dels joves. La junta es va reunir aquest dijous urgentment i va decidir apartar-lo de les seves funcions com a coordinador del futbol i federat i entrenador d'un dels equips alevins.

Des de l'Associació Esportiva Monells han demanat respectar la presumpció d'innocència i destaquen que no han tingut mai problemes amb el certificat d'antecedents penals que s'exigeix per treballar amb menors. En un comunicat, des de l'entitat esportiva ha lamentat els fets i s'han mostrat sorpresos per la notícia, perquè segons ells el professor no havia tingut mai cap problema ni denúncia al llarg de la seva trajectòria a l'equip.

L'entrenador feia quatre anys que treballava al Monells, on va arribar provinent del Bisbalenc. La seva feina consistia en coordinar prop d'un centenar de menors d'entre 10 i 17 anys de les categories inferiors, i entrenar l'equip aleví B.

Abusos a l'escola

Segons la investigació de l'ARA, els suposats abusos van passar l'any 1995, quan Mireia Hugas estudiava a l'Escola Mas Clarà de la Bisbal de l'Empordà. Els fets van tenir lloc fora de les instal·lacions de l'escola, en un centre on es feien activitats escolars. Va ser allà que, segons Hugas, Josep Sors, professor seu a l'escola, va fer-li tocaments vaginals dues vegades, aprofitant que estaven sols.

Aquest dilluns Hugas va denunciar l'exprofessor al jutjat de guàrdia de Barcelona, un pas que ja va intentar fer un cop als jutjats de Girona. " Ho faig per ser lleial amb la meva feina. No em fa por explicar als alumnes que vaig patir abusos", explica. Remarca que és important visualitzar el seu cas, que, a diferència de tants i tants altres que han anat apareixent últimament, no va tenir lloc en un centre religiós. "S’ha de dir, que passa, i que també passa a l'escola pública".

Vist amb perspectiva, Mireia Hugas lamenta que el cas, que va ser reportat pels seus pares tant a l'Ajuntament com al departament d'Educació, no es traslladés a la justícia i que la mesura acordada fos fer desaparèixer immediatament el professor perquè no coincidissin. Sors va ser apartat del centre escolar, que és públic, mentre ella continuava els estudis, però després hi va tornar i encara hi exerceix com a docent d'Educació Física.