Espanya ha administrat 82.834 dosis de la vacuna del coronavirus

Les comunitats autònomes han administrat des del 27 de desembre 82.834 dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus. Ho ha anunciat aquest dilluns el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en roda de premsa després de la reunió del Consell Interterritorial de Salut. És la primera vegada que el govern espanyol ofereix informació de les injeccions des que va arrencar la campanya de vacunació, en plena polèmica pel poc percentatge de dosis administrades en alguns territoris, com Catalunya i la Comunitat de Madrid.

El ministre no ha volgut donar el percentatge respecte a les vacunes que han arribat perquè aquest mateix dilluns se n'ha repartit la tercera entrega, que encara no s'ha començat a aplicar. El total de dosis que ha obtingut l'Estat és de 718.535, de manera que restant-hi les aproximadament 360.000 que tot just acaben d'arribar es pot estimar que només s'han posat el 23% de les dosis disponibles. De tota manera, Illa ha assenyalat que el procés de vacunació "ha arrencat bé" i que s'està desenvolupant "segons el pla establert". "Esperem que aquesta setmana agafi velocitat de creuer", ha admès. També ha dit que a partir d'ara es comunicarà diàriament quantes dosis s'han administrat, però ha volgut deixar clar que no es tracta de fer un rànquing entre comunitats.

Espanya no és una excepció i altres països també estan tenint problemes per vacunar amb rapidesa. Israel és el país amb més bon ritme, però a la Unió Europea i als EUA el procés és més lent. Les complicacions logístiques durant aquestes festes han influït a Catalunya, per bé que Illa ha negat que hi hagi problemes d'emmagatzematge. En relació amb la vacuna de Moderna, no ha volgut anticipar quan arribarà perquè l'Agència Europea del Medicament encara està analitzant si l'autoritza, malgrat que al Regne Unit ja s'ha començat a administrar.

Tot i l'optimisme que Illa ha expressat de cara als pròxims dies en relació amb la vacunació, també ha volgut advertir del creixement de contagis. La incidència acumulada se situa en 272 casos per 100.000 habitants els últims catorze dies i tots els consellers autonòmics que han participat en la reunió han mostrat preocupació per les dades, segons el ministre. Fa tres setmanes l'Estat va aconseguir situar-se per sota dels 200, ben lluny dels 25 que es va marcar com a objectiu per a les festes de Nadal.

Amb aquest escenari, Illa ha expressat el suport als governs autonòmics que estan aplicant més mesures per frenar la transmissió de covid-19. No n'és una excepció Catalunya, ha especificat el ministre, que ha recordat que els últims mesos ha avalat totes les decisions que han anat prenent els territoris. Durant la reunió altres consellers autonòmics han explicat les mesures que han pres i també que prendran, de manera que s'espera que més comunitats apliquin noves restriccions passat Reis.