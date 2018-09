Espanya desbloqueja les gestacions subrogades a Ucraïna

Després d’haver tancat l’aixeta a principis de juliol, el consolat espanyol va reactivar ahir les inscripcions dels nadons nascuts per gestació subrogada a Ucraïna. Si bé aquest estiu van anunciar que les aturaven perquè havien detectat presumptes casos de tràfic de menors i males pràctiques mèdiques, ahir es van registrar els fills de tres parelles espanyoles que feia setmanes que s’esperaven a Kíev. La primera va ser una nena d’una família andalusa que va néixer pocs dies després que es congelessin els tràmits. “Si hagués nascut una setmana abans, la família no hauria tingut cap mena de problema”, va explicar l’agència contractada pels pares. Ara es preveu que, en els pròxims dies, se segueixin inscrivint al Registre Civil els bebès de la quarantena de famílies que estan bloquejades a Ucraïna des de fa setmanes.

Ara bé, que els nadons estiguin apuntats al Registre Civil no vol dir que les famílies puguin tornar immediatament a casa. De fet, el retorn queda ajornat fins que el consolat expedeixi el passaport dels nens, i això encara trigarà unes setmanes. Per això alguns afectats s’han pres la notícia amb escepticisme: “Estem contents, però també estem preocupats per si aquesta mesura s’acaba convertint només en un pegat”, va afirmar el president de l’associació Son Nuestros Hijos, Marcos Jornet.

Cap control extraordinari

Tot i el rebombori generat les últimes setmanes per les presumptes irregularitats que haurien comès algunes clíniques, des de l’associació Son Nuestros Hijos afirmen que les famílies que ja han pogut inscriure els seus fills no han sigut sotmeses a cap revisió extraordinària. El procés d’inscripció, diuen, ha sigut igual que els mesos d’abans del bloqueig. “Fins i tot, et diria que hi ha hagut menys controls que abans”, assegura el seu president. Jornet ho diu perquè, fins al juny, era el mateix consolat qui monitoritzava les proves d’ADN que demostraven que la criatura era filla del pare espanyol. I ahir, en canvi, les autoritats espanyoles van acceptar els resultats d’unes proves genètiques que les famílies es van fer al marge del consolat fa unes setmanes amb previsió que els hi poguessin demanar. Des de Go4baby, una de les agències que treballen amb Ucraïna, se sumen a la queixa: “Aturar el procés amb l’argument de les males pràctiques no té cap sentit perquè això es comprova amb una simple prova d’ADN”, lamenta el seu gerent, David Monje.

Sigui com sigui, després de recular en la seva decisió, al consolat espanyol de Kíev se li ha girat feina. Aquests dies no només haurà d’atendre les famílies que se li han acumulat des del juliol, sinó també aquelles que van arribant perquè tenen un procés de gestació subrogada en curs. “Sembla que les coses s’arreglen: ara que ho tenim a tocar, a veure si té un final feliç”, celebren el Joan i la Susanna, una parella catalana que volarà a Kíev aviat perquè el seu fill està a punt de néixer. Ucraïna és, de fet, un dels països més populars entre les parelles espanyoles que recorren al mètode de la gestació subrogada per tenir un fill (aquell pel qual una dona gesta el fill d’una altra persona o parella). El motiu principal és que la llei espanyola no ho permet i el procés és més econòmic en aquest país que als Estats Units o el Canadà, que són els marcs legals que ofereixen més garanties. Amb tot, el cost no baixa dels 35.000 euros.

Descens de les peticions

Quan el govern espanyol va fer públic que aturava les inscripcions perquè s’havien detectat anomalies en els processos de gestació subrogada, també va desaconsellar que altres parelles iniciessin els tràmits. Aquest avís, juntament amb les sospites que està generant la investigació de la clínica Biotexcom que lidera la fiscalia ucraïnesa, fa pensar que el boom de les gestacions subrogades que ha viscut fins ara aquest país es podria refredar els pròxims mesos. Des de l’agència Go4baby preveuen que el ritme de naixements decaurà d’aquí mig any perquè des que el juliol passat van saltar les alarmes les parelles tenen més recança a l’hora de contractar els seus serveis. “A les famílies que ens han demanat informació les últimes setmanes, les hem avisat dels canvis que hi ha hagut i n’hi ha que s’ho estan pensant dos cops abans d’embarcar-s’hi”, assegura Monje.

Un dels principals motius és la incompatibilitat d’un procés d’aquestes característiques amb determinades feines: “Si els tràmits es compliquen, s’allargaran i hi haurà menys matrimonis que es decideixin perquè no tothom es pot passar quatre mesos en un país estranger”, afegeix mentre desitja que aquest episodi sigui només un “parèntesi” i tot torni a la normalitat.