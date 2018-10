Estudiants catalans estan cridats a la vaga en el primer aniversari de l'1-O

La plataforma Universitats per la República i sindicats d'estudiants han convocat vaga estudiantil per aquest dilluns, coincidint amb el primer aniversari de l'1-O. La convocatòria d'Universitats per la República, sota el lema "Ni oblit ni perdó", anirà acompanyada de manifestacions a les 12 a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A Barcelona, la manifestació anirà de la plaça Universitat a la plaça Sant Jaume.

La plataforma, que va protagonitzar manifestacions durant el setembre i l'octubre del 2017, s'ha reactivat i ha advocat per la mobilització contínua i la unitat dels partits independentistes perquè la Generalitat faci efectiva la República. Universitats per la República ha fet els últims dies diverses accions: el 20 de setembre van enganxar cartells a les universitats i el 27 van fer un acte polític, 'Recuperem els carrers'.

El Consell de l'Estudiants de les Universitats Catalanes (Ceucat), juntament amb els consells d'estudiants de diverses universitats catalanes, ha reclamat als rectors que suspenguin les activitats avaluables i l'assistència obligatòria per no "penalitzar" els universitaris que vulguin adherir-se a la vaga.

Ha defensat el dret a vaga l'1 d'octubre, però ha demanat també a les organitzacions estudiantils garantir el dret a l'educació per a tots aquells estudiants que vulguin fer-lo efectiu amb la seva assistència a classe.



El Sindicat d'Estudiants també s'adhereix a la vaga

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) s'ha adherit a la convocatòria d'Universitats per la República i ha convocat vaga a tots els centres educatius perquè els estudiants siguin "la punta de llança de la mobilització popular".

El Sindicat d'Estudiants (SE) –que no forma part de la plataforma Universitats per la República– ha convocat vaga a universitats i instituts per "la república catalana dels treballadors, la llibertat dels presos polítics i la tornada dels exiliats", i participarà en les manifestacions.



El sindicat de professors USTEC-STEs ha convocat concentracions en els centres educatius de Catalunya, sumant-se a les accions promogudes per la Plataforma 1 d'Octubre, quan s'acabi l'horari lectiu del matí.

El conseller d'Ensenyament de la Generalitat, Josep Bargalló, ha assegurat aquesta setmana que les escoles obriran dilluns com qualsevol dia lectiu "amb la seguretat que ningú interromprà, i podran tancar sense els vidres trencats", en referència als danys en centres educatius produïts l'any passat l'1-O.

Ha remarcat que les escoles tenen autonomia de centre i que seran les direccions les que decideixin què fan durant l'horari lectiu: "No hi haurà cap escola que no obri i no faci horari lectiu".