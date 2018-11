Exigeixen un pla per clausurar les incineradores

Barcelona vol tallar d’arrel el problema de la contaminació. I, per si algú encara en tenia dubtes, ahir al matí la ciutat ho va cridar als quatre vents. Mentre centenars de persones omplien els voltants de l’Arc de Triomf per exigir mesures contra el canvi climàtic, alguns carrers més enllà les entitats adherides a l’Estratègia Catalana Residu Zero i diversos experts en defensa del medi signaven un manifest per exigir al Govern un pla de tancament de les plantes incineradores de residus.

Denuncien que, a banda dels cotxes, les incineradores -i les cimenteres que s’estan utilitzant per cremar residus- són uns dels focus que més contaminen l’aire que respiren els ciutadans. I també que, malgrat que el contrast científic al qual es remeten és “molt sòlid”, la normativa actual està obsoleta. “El problema més greu és que en aquest país no tenim límits d’emissió per a una gran quantitat de compostos orgànics”, va lamentar Xavier Roca, director tècnic del Centre de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya. En aquest sentit, el toxicòleg Eduard Rodríguez -que pertany a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques del CSIC i que va oferir una altra de les ponències de la jornada Residu zero = incineració zero - va esmentar el cas de les nanoargiles, que són partícules petitíssimes que desprenen moltes bosses de plàstic quan es cremen i que s’escapen de qualsevol filtre durant la incineració.

Però, segons els ecologistes, hi ha moltes altres substàncies que les plantes incineradores catalanes estan llançant a l’aire en detriment de la salut pública. Van posar l’exemple d’un estudi que assenyala la incineradora Tersa que hi ha a Sant Adrià de Besòs, de titularitat pública. L’informe està expedit per l’Institut de Salut Carles III i adverteix que més de 700.000 persones que viuen al voltant de la planta tenen més possibilitats de desenvolupar càncer que la mitjana. Les entitats adherides a l’Estratègia Catalana Residu Zero també van instar la Generalitat a elaborar “amb urgència” una llei de prevenció de residus.