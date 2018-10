La Generalitat adverteix el govern espanyol que el repartiment dels diners per atendre els MENA "no és just"

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir El Homrani, ha carregat aquest dijous contra el govern espanyol per la manera com està gestionant el problema dels menors estrangers no acompanyats (MENA). "No estem d'acord amb el decret que s'aprovarà demà en consell de ministres", ha assegurat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir El Homrani, després de reunir-se amb la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo.

Del pressupost que preveu el govern espanyol per atendre els MENA, de 38 milions, només dos aniran a parar a Catalunya. El conseller ha considerat que "el decret i el repartiment no són justos", perquè se centren en el registre d'entrada i no en els infants i adolescents que hi ha en el sistema. Homrani ja va avançar aquests últims dies que en aquesta reunió volia traslladar a la ministra la necessitat que els fons governamentals destinats a atendre els MENA que arriben a Espanya es repartissin tenint en compte els menors atesos i no els registrats en arribar. Però, tot i la bona sintonia que hi ha hagut en la reunió, no s'ha arribat a cap acord en aquest sentit.

"Aquest repartiment no soluciona la realitat que hem d'afrontar", ha assegurat el conseller, tot i que ha admès que "és una injecció". Catalunya, com altres comunitats, ha patit un fort increment dels MENA. Entre els mesos de gener i maig de l'any 2017 van arribar a Catalunya 402 menors immigrants no acompanyats, mentre que en el mateix període del 2018 la xifra va augmentar fins als 729. Concretament, es tracta d'un creixement del 81%.

Millores de cara al futur

En aquest sentit, la secretaria d'Estat de Serveis Socials, Ana Lima, en representació de la ministra de Sanitat ha manifestat que aquest decret, que s'aprovarà aquest divendres, "és una mesura d'emergència" que s'ha hagut de prendre davant "l'excessiu increment" de MENA aquest any. Lima ha reconegut també que "algunes comunitats han patit més que d'altres", entre elles Catalunya, i que algunes qüestions "s'han de millorar", en referència a tenir en compte no tan sols l'acollida sinó la qualitat de l'acollida, i també, seguint el criteri demanat pel conseller, a posar el focus en el nombre de MENA que hi ha en el sistema i no en el registre.

Per aquest decret s'aprovarà una injecció de pressupost de 38 milions, a repartir entre les comunitats autònomes, i dos milions d'euros de reserva que seran utilitzats en situacions excepcionals, com ara fluxos estacionals o situacions puntuals, que es puguin donar fins a finals d'any, segons ha transmès la secretaria d'estat. Homrani s'hi ha mostrat en desacord perquè ha afirmat que "sent un dels territoris amb més pressió no s'entén aquest repartiment", però ha matisat que el ministeri té "voluntat de canviar-ho en un futur".