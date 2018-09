Famílies d’acollida per atendre els menors estrangers

Ja fa temps que es reivindiquen les solucions imaginatives des del departament de Treball, Afers Socials i Famílies per atendre els menors estrangers no acompanyats (MENA). Els 2.156 joves -gairebé tots són nois- que han arribat aquest any a Catalunya, fins al 15 de setembre, han superat les previsions de la Generalitat i han deixat el sistema sense places lliures, cosa que provoca que alguns menors dormin a les comissaries dels Mossos d’Esquadra. Ahir a la matinada van ser entre 50 i 60 els joves immigrants que hi van dormir, una xifra rècord, des que la setmana passada els MENA van començar a passar el dia i la nit entre dependències policials. El departament confia que l’obertura immediata de dos dels sis centres d’emergència arreu del territori permeti que els nois deixin de dormir a les comissaries aquesta setmana, encara que s’estudien altres opcions per atendre l’allau de menors, com les famílies d’acollida.

El protocol de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), que és qui assumeix la tutela dels nois desemparats, estableix que -en la fase de rebuda dels joves- un dels primers passos és comprovar si tenen família extensa a Catalunya. Però, fins ara, menys de l’1% dels MENA atesos per la DGAIA els ha acollit la seva família extensa. Per impulsar una altra via d’acollida dels menors estrangers, el Govern va reunir ahir a la tarda unes 75 persones -entre famílies i entitats- per plantejar l’acolliment familiar dels MENA. L’acolliment familiar és una possibilitat que ja existeix per a tots els menors tutelats per la Generalitat. Tot i això, el departament ho vol impulsar entre els joves immigrants: per fer-ho, ahir va convocar persones que participen en projectes de mentoria per ajudar a integrar els refugiats.

Aquesta idea encara s’està treballant i la reunió d’ahir havia de servir per acordar com es pot tirar endavant, segons les necessitats dels nois i les famílies. Fonts del departament consultades per l’ARA han avançat que la previsió és fer una prova pilot amb 15 de les famílies, que abans hauran de passar un procés d’avaluació perquè puguin fer l’acolliment. De fet, l’avaluació acostuma a durar uns sis mesos, tot i que en aquest cas s’agilitzaria perquè el procés fos més ràpid.

Les famílies d’acollida és una de les múltiples propostes que el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va explicar aquest dimecres al Parlament per afrontar les arribades massives dels MENA. El Homrani va assegurar que la prioritat és que els menors estrangers “no dormin al carrer” i va atribuir la situació de les últimes setmanes, en què els joves immigrants han passat la nit a la seu de la DGAIA o les comissaries dels Mossos, a una “distorsió” perquè no hi ha hagut prou capacitat per generar places davant les arribades dels nois. Dimecres el departament d’Ensenyament va explicar que dos antics centres educatius també havien allotjat joves immigrants aquest estiu.

El conseller va subratllar que la quadratura d’elements que durant l’estiu s’havia aconseguit fer “en hores” per oferir un allotjament als menors estrangers no ha sigut possible en les últimes setmanes. Després dels 483 nois que van arribar al juliol i dels 477 a l’agost, les dues primeres setmanes de setembre n’han arribat uns 200 i El Homrani va pronosticar que l’allau es mantindrà, com a mínim, els pròxims dos mesos. “La gran majoria dels nois tenen molt clar que venen a guanyar-se la vida i ajudar les seves famílies. És important que sapiguem aprofitar la seva energia i el seu potencial”, va defensar el conseller.

Un 28% dels menors tutelats per la Generalitat són MENA i El Homrani va avançar que s’ha de “revisar” el sistema d’infància que gestiona la DGAIA. En aquest punt, va admetre que el sistema “no estava pensat” per als perfils dels joves immigrants i que “no estava preparat” per al volum d’arribades actual. També va deixar clar que els nois “han d’entrar al sistema de protecció” i que no es farà com en altres països europeus, on se’ls separa. El pressupost de la DGAIA per aquest any s’ha incrementat en 68 milions d’euros: 34 milions per a la creació de places i 34 més que es preveuen com a despesa fins al desembre.

Dos nous centres d’urgència

La DGAIA treballa a contrarellotge per atendre els menors. Aquest dimecres la directora general de l’organisme, Georgina Oliva, va anunciar que s’obriran 50 places avui mateix a la ciutat de Barcelona i també es treballa per obrir un altre centre d’urgència a Lleida. “El ritme d’arribada no ens permet fer correctament aquest drenatge i, per tant, hem d’intensificar esforços”, va afirmar a la sortida de la reunió de la Taula d’Atenció Integral dels Menors sense Referents Familiars.

A banda d’aquests dos centres d’emergència que es posaran en funcionament en les pròximes hores, la Generalitat també obrirà quatre nous centres a Barcelona, Girona, Tarragona i les Terres de l’Ebre.