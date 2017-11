La Federació de Persones Sordes tem haver d’acomiadar la plantilla

Fa quatre mesos que els 25 treballadors de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (Fesoca) no cobren. L’entitat, que ofereix serveis i acompanyament a aquest col·lectiu, no ha rebut els 500.000 euros de subvenció de la Generalitat que li corresponien aquest any i avisa que ja no pot més. El 2017 és a punt d’acabar i l’actual crisi política els condemna a “la incertesa i el silenci” sobre possibles solucions a curt termini. El president de la Federació, Antonio Martínez, reconeix a l’ARA que l’ofec actual pot acabar, en el pitjor dels escenaris, en un tancament de l’entitat. “Ja hem estat plantejant als treballadors les alternatives, perquè no podem més”, reconeix Martínez.

D’entrada, però, la Fesoca ja ha anunciat una primera mesura de protesta que consistirà en l’aturada pràcticament total dels seus serveis durant dues setmanes a partir del 13 de novembre. “Ja hem comunicat que farem només serveis d’emergència o necessitats bàsiques”, explica el president de la Fesoca. La mesura vol ser un “crit d’auxili” a les administracions perquè reaccionin davant del risc de perdre serveis molt importants que reben les persones sordes a Catalunya, afegeix.

L’entitat retreu a la Generalitat “una falta de responsabilitat” a l’hora de garantir els recursos a l’entitat aquest any i afegeix que aquesta situació s’ha agreujat molt ara que l’Estat ha intervingut les finances catalanes i tot ha quedat aturat.

La Fesoca és una federació amb 30 associacions afiliades que ofereix serveis a les 28.000 persones sordes que hi ha a Catalunya. Els serveis van des de la interpretació i la intermediació laboral fins a l’atenció social, a les dones, a la tercera edat i a col·lectius en risc d’exclusió que, pel fet de ser sords, arrosseguen una doble discriminació.

La Federació ha patit un descens d’efectius i pressupost important des que va esclatar la crisi financera el 2008. El 2010, la Fesoca tenia 90 treballadors i una facturació de dos milions d’euros. Avui té 25 empleats i ingressa la meitat. El finançament és públic i principalment prové de la Generalitat. En menys mesura també rep recursos de la Diputació de Barcelona, l’ONCE i l’Imserso.