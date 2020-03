La futura Magòria: així es transformarà un solar en un nou barri

La Magòria ja té un pla per deixar de ser un solar i convertir-se en un pol d'equipaments i zona verda que connectarà el barri de la Bordeta amb els veïns de Can Batlló, d'Hostafrancs i la Font de la Guatlla. El projecte guanyador per dur a terme la transformació inclou un edifici sociosanitari, on hi anirà el CUAP 24 hores, així com habitatges, la recuperació del camp de futbol i una zona verda. "Volem donar cobertura i cosir els espais comuns dels tres barris", ha resumit la tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz.

Campus Magòria: Connecta 4, la proposta guanyadora del concurs per transformar aquest espai de Sants-Montjuïc, va comptar amb els veïns com a membres del jurat. Anna Gutiérrez, una de les quatre arquitectes que ha dissenyat el projecte, ha insistit en el repte que ha suposat crear un espai que respectés la proximitat de tots els que viuen al barri i, en això, ha estat clau el gran parc i zona verda que inclourà i que ha de ser lloc de trobada.

Les activitats esportives ocuparan més de la meitat del sòl de la nova Magòria. El camp de futbol serà a la part central, però per facilitar la connexió del voltant s'hi construirà una anella-passera. A més, s'hi ha projectat al construcció d'un pavelló poliesportiu amb quatre pistes, un camp de futbol 7 cobert i pistes de petanca.

Pel que fa a l'edifici sanitari, tindrà forma de L i acollirà un futur centre d'urgències i atenció primària 24 hores (el CUAP) a més de l'hospital sociosanitari amb capacitat per a 246 llits. Hi haurà un edifici de 150 habitatges de lloguer assequible i adaptats per a persones grans amb deteriorament cognitiu. El districte Sants-Montjuïc té una esperança de vida molt alta. L'objectiu del nou centre sociosanitari és fer front a les necessitats dels veïns perquè puguin recuperar-se a prop de casa, segons ha dit el director del Servei Català de Salut, Adrià Comella.

La transformació de la Magòria requereix una inversió de 60 milions d'euros compartida entre la Generalitat (que aportarà 30-35 milions) i l'Ajuntament de Barcelona. Tot i això, Sanz ha reconegut que encara hi ha molta feina per endavant abans de començar les obres, un pas que es preveu a finals d'aquest mandat.