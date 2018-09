Ferits per arma de foc dos joves, de 25 i 23, anys en un tiroteig a Sabadell

Un home de 25 anys i un altre de 23 han resultat ferits greu i lleu, respectivament, arran d'un tiroteig que s'ha produït aquest dissabte a la nit al carrer Cartago, al barri de Puiggener de Sabadell. Segons han informat a l'ACN fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), els ferits han sigut traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, tot i que altres fonts apunten que un dels ferits és a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, molt a prop del lloc de l'incident. A les 22.42 h es va rebre l'avís que hi havia dues persones esteses a terra al carrer Cartago, al barri de Can Puiggener, després que se sentissin diverses detonacions, presumiblement per arma de foc. Fins al lloc s'han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra i el SEM. Fonts policials apunten que segueix oberta la investigació per aclarir les causes del tiroteig i els seus responsables i no es descarten detencions en les pròximes hores.