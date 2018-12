Ferrmed exigeix que no hi hagi cap retard més en la instal·lació de l'ample internacional

Exigir que les obres per a la implantació de l'ample internacional a l'arc mediterrani espanyol no es retardin més i que es completin amb la construcció immediata d'una nova plataforma que permeti separar el trànsit de mercaderies del de persones. Aquest és el principal missatge que avui ha donat el president del lobi empresarial Ferrmed, Joan Amorós, durant la seva participació en una jornada sobre l'impacte del Corredor Mediterrani a les grans ciutats que té lloc a València.

Amorós, que ha denunciat els continus retards que pateix l'obra, ha recordat que, mentre que "a l'inici de l'any es parlava de tenir l'ample internacional fins a Múrcia al setembre, al setembre el ministre [José Luis Ábalos] ja va dir que seria el 2021", un ajornament que segons Amorós podria no ser l'últim perquè "les obres acaben de començar en el tram de Castellbisbal". Davant aquesta situació, el president de Ferrmed ha alertat: "No podem permetre que el 2021 solament tinguem una solució transitòria [l'ample internacional] i hem d'exigir que el 2021 estiguin fets tots els estudis tècnics per al desdoblament de la línia, perquè després es tarda vuit o nou anys més a executar-se".

Amorós ha responsabilitzat la classe política dels continus retards i ha recordat que "amb el canvi de govern" i l'arribada del Partit Popular [el 2011] es va qualificar el projecte de "faraònic, i els més de 50.000 milions d'inversió previstos van quedar en 30.000". El dirigent de Ferrmed ha justificat la contundència de les seves paraules per l'important trànsit existent en l'arc mediterrani i ha recordat que entre València i Barcelona circulen diàriament entre 16.000 i 18.000 camions, "tots per carretera", una circumstància que ha considerat del tot "insostenible".

València exigeix el soterrament de les vies i una estació intermodal

L'alcalde de València, Joan Ribó, que també ha acudit a la jornada, ha aprofitat la seva presència a l'acte per tornar a reclamar el soterrament de les vies de tren al seu pas per la ciutat. Ribó ha lamentat que València segueixi "sense tenir un soterrament de vies com tenen totes les grans ciutats espanyoles". "No volem tornar a ser el semàfor d'Europa com érem fa 30 anys per a la circulació de cotxes i camions, però ara en l'àmbit ferroviari", ha defensat l'alcalde de València.

Joan Ribó també ha reivindicat una estació intermodal de mercaderies i que el túnel que discorre per sota de l'avinguda de Serreria es perllongue fins a l'eixida del barri de Natzaret i, així, "connectar el port, Mercavalencia i la factoria de la Ford".