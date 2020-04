L'espai per a homes sense llar a la Fira de Barcelona ja té 450 places i no es preveu que creixi més

L'espai habilitat per a homes sense llar a la Fira de Barcelona ja suma 450 places, però de moment no es preveu que creixi més. L'Ajuntament de Barcelona, amb l’ajuda de l’exèrcit i la Creu Roja, va habilitar la setmana passada 225 llits al pavelló Victòria Eugènia i aquesta setmana s'han posat a disposició dels sensesostre 225 llits més, tal com estava previst. Quan es va anunciar la iniciativa, el consistori va afirmar que el recinte tindria capacitat per acollir fins a 1.000 persones vulnerables, principalment, homes que dormen al carrer -les tenen un espai especial al Dos de Maig-, si bé el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha deixat clar aquest dijous en roda de premsa que no es preveu per ara una nova ampliació.

"Creiem que amb això donem sortida a les necessitats dels sensesostre", ha dit Batlle, aclarint que el context és "molt dinàmic" i que s'aniran ajustant els dispositius per atendre les "necessitats" de les persones vulnerables. El director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, recelava fa uns dies a l'ARA de l'espai habilitat a la Fira, argumentant que les persones que viuen al carrer rebutgen anar a espais tan "massificats", on creuen que poden patir robatoris, baralles o altres situacions incòmodes. L'entitat, de fet, aposta per organitzar una acollida en espais "més petits i controlats", ja sigui en equipaments públics ara tancats, com en centres cívics o centres esportius, o en locals privats.

En la mateixa roda de premsa, el tinent d'alcalde ha fet una nova crida a mantenir el confinament a la ciutat, destacant que des que es va decretar l'estat d'alarma la Guàrdia Urbana i els Mossos han fet 13.919 denúncies i 28.087 avisos –462 i 642 en les últimes 24 hores, respectivament– a ciutadans per incompliment de les ordres decretades. Així, hi ha un dispositiu de "control estricte" a les sortides de Barcelona amb 136 agents dels dos cossos policials per evitar que hi hagi una "operació sortida" per Setmana Santa i es mantingui "l'operació tancament". "Per tenir una molt bona Setmana Santa del 2021, necessitem una situació més sacrificada el 2020", ha dit, i ha fet una crida a continuar el confinament de cara als festius que venen. "A excepció dels serveis absolutament essencials, ningú ha de sortir de Barcelona", ha sentenciat.

La caiguda dels desplaçaments dins de Barcelona, d'altra banda, és destacable: més de 3 milions de desplaçaments diaris menys, segons ha revelat la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón. Alarcón, de fet, ha assegurat que no hi ha hagut un increment d'usuaris del transport públic malgrat que des d'aquest dijous se n'ha aplicat la gratuïtat a l'àrea de Barcelona per a les persones que han de prestar serveis essencials. "No hem constatat un pic d'increment en l'ús del transport públic", ha dit Alarcón, que ha agraït el "compromís cívic dels ciutadans". La caiguda de l'ús de metro en hora punta, però també de Renfe, Ferrocarrils, Tram, busos i taxis és aquests dies d'entre el 90% i el 95%. Tots els serveis han estat controlats per evitar "frau" o "picaresca" per vigilants de seguretat privats, Mossos i agents de la Guàrdia Urbana.