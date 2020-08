La Fiscalia investiga les vexacions "execrables" a una àvia en una residència de Terrassa

Una conducta "execrable". Així defineix la Fiscalia Superior de Catalunya l'actitud de les dues treballadores de la residència Mossèn Homs de Terrassa que apareixen en un vídeo vexant una àvia del centre. "Va, obre la puta boca, home, vella rondinaire", se sent dir a una de les auxiliars que dona de menjar la dona, mentre l'altra treballadora que grava les imatges riu mirant la càmera. Després, l'auxiliar insulta la dona i acaba llençant a les escombraries la pastilla que li havia de donar. "No entens que te l'has de prendre? Mira, saps què? Si no te la vols prendre, no te la prenguis. Si et fan mal els peus i el cap, et fots. Home ja, la puta pastilla".

Davant d’aquestes imatges que mostren un tracte vexatori a una residència de gent gran, el Departament ha activat la inspecció de serveis socials. https://t.co/0CaGd2NN1X — Afers socials.gencat (@aferssocialscat) August 24, 2020

El vídeo, publicat a Instagram per la mateixa auxiliar que el va gravar, es va convertir en viral. Després de tenir-ne coneixement, la direcció del centre va apartar les dues treballadores i els va obrir un expedient disciplinari. Per la seva banda, la conselleria d'Afers Socials va ordenar una inspecció al centre.

"Els fets explicats a les informacions publicades resulten d'una innegable gravetat", assegura el fiscal superior en funcions que signa la resolució, Pedro Ariche. De fet, tot i que la investigació la podria portar la Fiscalia de Terrassa, la Superior prefereix assumir el cas. De moment, el fiscal ha demanat als Mossos d'Esquadra que constatin els fets i que demanin tota la documentació a la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies i al centre.

En declaracions a l'agència Efe, la filla de l'anciana, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, assegura que la família està vivint la situació "amb molta tristesa i molta indignació". "Els avis necessiten molt de respecte, humanitat, i no aquest tracte vexatori. Nosaltres no posarem cap mesura, venim a veure a la nostra familiar que no la veiem des de fa una setmana. Vam parlar amb ella el divendres passat perquè les visites han estat restringides. Sabem que ella està bé i té moltes ganes de veure'ns, com és natural", explica.

La ja extreballadora que va gravar les imatges i que apareix rient a càmera ha fet una nova publicació a les xarxes disculpant-se pels fets i amb els familiars de la dona. "Senzillament vull dir que assumiré les conseqüències, que soc conscient de l'acció que hem fet i ho reconec", assegura.