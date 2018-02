La Fiscalia recrimina a la Generalitat la manca de control a un violador reincident

La Fiscalia ha recriminat a la Generalitat la manca de control a un violador reincident que va tornar a abusar d'un menor de 10 anys mentre portava un braçalet de localització. El dispositiu no estava actiu quan es va produir l'abús perquè era l'acusat qui havia de recarregar la bateria cada dos dies. Aquest dimecres l'han jutjat a l'Audiència de Barcelona. El fiscal demana per l'home vuit anys de presó pels tocaments que hauria efectuat al nen el febrer del 2016.

Durant el judici, la fiscalia ha recriminat a la Generalitat que deixés el braçalet de localització "a la voluntat" de l'acusat. Durant la vista ha declarat una funcionària responsable del Control Telemàtic de Serveis Penitenciaris, que ha al·legat que va col·locar el braçalet a l'acusat i ha assegurat que li va explicar que havia de ser ell qui carregués la bateria del dispositiu cada dos dies.

La funcionària ha explicat que ella només feia un informe setmanal, amb tots els moviments de l'acusat, que enviava al departament de Mesures Penals Alternatives i que desconeix qui s'encarregava de donar l'alarma en cas que el dispositiu no donés senyal perquè es trobava desconnectat.

L'acusat hauria aprofitat que la bateria del braçalet havia deixat de funcionar per acostar-se al menor. El nen de 10 anys va sortir de casa seva, al barri de Sarrià de Barcelona, per comprar el diari. Quan tornava cap a casa, l'acusat li va donar conversa, el va seguir fins al seu portal i va entrar després d'ell dient que un amic seu residia allà. Mentre tots dos pujaven per les escales, el processat el va arraconar i li va fer tocaments, fins que el nen va aconseguir fugir cap al seu pis. L'home hauria fugit però les càmeres de seguretat de la zona el van gravar i la policia el va poder identificar.

En el moment de l'abús, el processat -que ha presentat informes mèdics acreditant un retard mental- estava en llibertat vigilada, després de complir una condemna de cinc anys de presó per abús sexual a menors. El metge forense que el va examinar ha assegurat al judici que l'home té una "intel·ligència límit" que no li impedeix entendre de què l'acusen ni l'incapacita per controlar els seus impulsos. El forense també ha afirmat que existeix una "gran probabilitat" que reincideixi una altra vegada.

En les seves conclusions definitives, el fiscal ha manifestat la seva preocupació, ja que en el judici no s'ha pogut aclarir qui tenia la responsabilitat de controlar que el dispositiu de vigilància estigués actiu. També ha recriminat el fet d'instal·lar un braçalet de localització que el propi condemnat ha de carregar i controlar.