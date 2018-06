La Flama del Canigó encendrà fogueres a Hamburg, Brussel·les, Ginebra i Edimburg

La tradicional Flama del Canigó viatjarà aquest any a Hamburg, Brussel·les, Ginebra i Edimburg, les quatre ciutats europees que acullen els líders catalans exiliats. Així ho ha anunciat Òmnium Cultural aquest dilluns en un comunicat, en què assegura que aquesta és la primera vegada que el símbol sortirà "fora de les fronteres dels Països Catalans" per encendre les fogueres de Sant Joan. El migdia del dissabte 23 de juny, i després que el president del Parlament, Roger Torrent, els hagi rebut al cim del Canigó, quatre representants d'Òmnium transportaran en avió els quinqués amb la flama.

"El foc que agermana els Països Catalans la nit més curta de l'any no quedarà al marge de la forta onada repressiva que fa mesos que viu el país", ha assegurat l'entitat. Aquest any se substituirà una de les senyeres que pengen de les nanses per un llaç groc, com a símbol de solidaritat amb els presos polítics i exiliats. Així, el groc tenyirà molts dels actes que se celebraran per reclamar la llibertat dels presos polítics i els que són a l'exili. A més a més, a tots el municipis on arribi la flama es llegirà un text que ha escrit el president d'Òmnium, Jordi Cuixart.

El coll d'Ares (Ripollès) serà la porta d'entrada de la Flama del Canigó, que, com cada any, arribarà des de la Catalunya del Nord per donar el tret de sortida a revetlla de Sant Joan. "No es tracta només d'una frontera entre estats que de mica en mica anem esborrant, sinó que també és el lloc per on van haver de marxar a l'exili l'any 1939 milers de persones amb una gran penúria", ha explicat aquest dilluns Alfred Verdaguer, d'Òmnium, en la presentació de la dotzena de rutes d'Osona i el Ripollès per on passarà la flama.

"Salvant totes les distàncies, avui dia tornem a tenir persones a l'exili", ha insistit l'entitat cultural. En l'acte de rebuda, i abans d'escampar la Flama del Canigó pels territoris de parla catalana, hi participarà la filla de l'exconseller de Cultura Lluís Puig, que llegirà un text escrit pel seu pare a Brussel·les. Verdaguer ha assenyalat que la flama que ha d'encendre les fogueres de Sant Joan significa " fidelitat a les arrels, resistència viva i culte a la llengua i a la tradició".