"Fora el Borbó": els manifestants esperen Felip VI al centre de Barcelona

Tarda de tensió al centre de Barcelona per la imminent arribada de Felip IV al sopar inaugural del Mobile, que tindrà lloc al Palau de la Música. Des de dos quarts de sis de la tarda hi ha convocada una concentració de rebuig a la presència del monarca espanyol a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han tallat tot els accessos a la Via Laietana i impedeixen que els manifestants s'acostin al Palau de la Música. Els concentrats criden consignes com "Fora el Borbó" o "Som gent de pau".

La Via Laietana està tallada també per als vianants. I la policia ha desallotjat el grup de persones que havia quedat en el tram entre el carrer Comtal i la plaça Antoni Maura.

540x306 Manifestació en rebuig al rei a Via Laietana / PERE VIRGILI Manifestació en rebuig al rei a Via Laietana / PERE VIRGILI

Una trentena de persones amb banderes espanyoles han arribat al carrer Comtal des del Portal de l’Àngel i s'han trobat amb els manifestants independentistes. Criden: "Viva España. Puigdemont a prisión".

A la plaça Urquinaona també s'hi han concentrat persones que defensen la figura del rei. I la plataforma de Tabàrnia també ha congregat persones en favor de la monarquia a la plaça Catalunya. Tot i la proximitat de les diferents protestes, no s'estan registrant incidents.