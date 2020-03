Espanya i França desaconsellen l'ús de l'ibuprofèn per tractar els símptomes de la Covid-19

S'enforteix la creuada contra els antiinflamatoris no esteroïdals (AINE), el subgrup farmacològic al qual pertany el producte estrella de la farmaciola, l'ibuprofèn. França i Espanya han alertat que el seu ús pot agreujar alguns dels símptomes de la Covid-19 (la malaltia causada pel SARS-CoV-2) que pretenen mitigar; per exemple, pot augmentar la temperatura corporal de pacients i accelerar el procés d'infecció.

Les autoritats sanitàries de tots dos estats temen que la població el faci servir per contrarestar els símptomes de la malaltia, després que s'hagin notificat complicacions de salut entre afectats que els havien fet servir. Per això, han desaconsellat el seu consum i han recomanat prioritzar el paracetamol, un analgèsic sense propietats antiinflamatòries, en el tractament de la febre, el malestar general i les complicacions respiratòries. Això sí, sense superar la dosi de 3 grams al dia i amb l'aval d'un especialista.

La recomanació de reduir el consum d'ibuprofèn a la dosi mínima i la durada més curta és una constant també a l'estat espanyol des que el 2015 es va constatar que el fàrmac posava en risc la salut de pacients crònics. De fet, aquests AINE només s'haurien de prescriure en cas d'una infecció bacteriana molt ben controlada amb antibiòtics, i aquest no seria el cas del coronavirus, que no és un bacteri sinó un virus. Per norma general, els hospitals que tracten pacients amb Covid-19 administren analgèsics no antiinflamatoris com el paracetamol.

"Els que prenen corticoides o immunosupressors per una patologia crònica no han d'interrompre el seu tractament si el seu metge no ho contraindica", apunta la nota informativa emesa pel ministeri francès i que també fa seva el govern espanyol pel que fa al contingut. "Si teniu dubtes sobre el seu ús, demaneu consell al vostre metge de capçalera", puntualitza el ministre de Sanitat francès, Olivier Véran.

⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

El director general de Sanitat francès, Jérôme Salomon, també va assegurar que l'ús de l'ibuprofèn pot generar un efecte totalment contrari al desitjat en alguns malalts de la Covid-19, com ara bloquejar la defensa immunitària de l'organisme i, per tant, accelerar el procés de la infecció. No és la primera vegada que denuncien aquesta problemàtica: França llançava l'abril de l'any passat una alerta per evitar que els pacients crònics prenguessin aquest fàrmac.

De fet, al prospecte de l'ibuprofèn se'n contraindica l'ús entre els majors de 65 anys amb patologies de base, malalts crònics cardiovasculars (insuficiència cardíaca, hipertensió, diabetis o colesterol alt) i embarassades o mares en període de lactància. Cal destacar que les persones amb insuficiència renal o hepàtica greu tenen taxativament prohibit fer servir aquest medicament. Són, a grans trets, la població amb més risc de patir complicacions de salut per la Covid-19.