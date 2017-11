Francesc Torres, nou rector de la UPC

El catedràtic i enginyer de telecomunicacions Francesc Torres ha guanyat les eleccions a rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Torres ha sigut elegit amb el 50,23% dels vots ponderats (1.854), i l’altre candidat, el fins ara rector, Enric Fossas, n’ha obtingut el 49,77% (1.836), segons el 100% dels vots escrutats i que s’han publicat aquest dijous. La proclamació definitiva del nou rector serà el 21 de novembre, un cop finalitzat el període de reclamacions, del 16 al 20 de novembre.

El recompte definitiu es va endarrerir fins a aquest dijous perquè hi havia quatre urnes amb menys de 10 vots. "Per protegir el dret de vot, el recompte l'ha d'acabar la junta electoral", van informar fonts de la universitat.

El percentatge de participació global de tota la comunitat universitària en aquestes eleccions ha sigut d’un 12,47%, amb un total de 4.083 vots emesos, 300 dels quals han sigut en blanc i 93 nuls. Del total, han votat un 69,16% del professorat doctor amb vinculació permanent, un 11,57% de la resta de personal docent i investigador, un 6,23% dels estudiants de grau i màster i un 63,67% del personal d’administració i serveis (PAS).

En la jornada electoral van estar convocats a les urnes un total de 32.727 membres de la comunitat universitària.

Del professorat doctor amb vinculació permanent a la universitat, Francesc Torres ha obtingut el 48,91% dels vots ponderats (404 vots), i Enric Fossas el 51,09% (422). En el cas del personal docent i investigador (excloent-ne el sector anterior), Francesc Torres ha obtingut el 47,31% dels vots (158) i Enric Fossas el 52,69% (176). Pel que fa als estudiants de grau i màster universitari, Francesc Torres ha obtingut el 65,34% dels vots ponderats (969) i Enric Fossas, el 34,66% (514 vots). Dels vots ponderats corresponents al PAS, Francesc Torres n’ha obtingut el 27,13% (284) i Enric Fossas el 72,87% (763).

Francesc Torres (Eivissa, 1962) és catedràtic i enginyer de telecomunicacions (1988) per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), on desenvolupa docència i recerca en l’àmbit de les radiocomunicacions i l’observació de la Terra. Va iniciar la seva trajectòria professional a l’Agència Europea de l’Espai (ESA) a Holanda, el curs 1988/89. Ha sigut cap d’estudis de l’ETSETB (1998-2000), coordinador del màster internacional de recerca MERIT Erasmus Mundus (2006-2009) i director del departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (del 2013 al 2017). Ha rebut el premi a la Millora de la Qualitat en la Docència Universitària (1997) del Consell Social de la UPC pel Laboratori de Radiació i Ones Guiades (ETSETB).