Gairebé un 22% dels psicòlegs tenen algun risc de patir un trastorn mental

Els professionals de la salut, en general, tenen una percepció de més mala salut mental que la població general, ja que es dediquen a atendre persones amb problemes, estan en contacte amb malalts, amb els seus familiars, amb la mort, treballen en organitzacions complexes i, molts cops, ho fan en situació de precarietat laboral.

Els psicòlegs són, però, dels professionals sanitaris amb més bona percepció de salut mental i general però tot i això, un 21,8% dels psicòlegs tenen algun risc de patir un trastorn mental, un percentatge "poc alarmant" davant altres professionals sanitaris com els farmacèutics (35,45%) o les infermeres (36,8%). La xifra augmenta entre els professionals menors de 35 anys fins el 27,7% i disminueix amb l'edat. Entre els majors de 55 anys, el risc de trastorn mental baixa fins al 13,5%. Així es desprèn de l'estudi de salut, estils de vida i condicions de treball dels psicòlegs i psicòlogues de Catalunya que ha realitzat el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) en col·laboració amb la Fundació Galatea.

El COPC ha realitzat aquest estudi, pioner a Europa, en un total de 1.115 psicòlegs per conèixer "amb profunditat" el seu col·lectiu professional a través d'un qüestionari sobre característiques sociodemogràfiques, laborals i d'estils i hàbits de vida relacionats amb la salut.

Tot i que els psicòlegs presenten un estat de salut equivalent al de la població general del seu grup social i la seva edat, l'índex de salut mental d'aquest col·lectiu contrasta amb els resultats recollits sobre la població general, on la prevalença de risc de patir mala salut mental és més baixa, un 7,3%. Antoni Calvo, director de la Fundació Galatea, insisteix que tot i que es tracta del risc de desenvolupar una malaltia -al voltant d'un 7% l'acaben desenvoupant- si no "varien les circumstàncies de treball d'aquests psicòlegs", aquest risc "es pot multiplicar".

Un dels factors de risc psicosocial que més afecta el treball és el síndrome d'esgotament professional o 'burnout', i té especial incidència en els professionals de la salut, ja que treballen amb persones amb les quals poden implicar-se emocionalment. Segons l'estudi, l'esgotament emocional afecta gairebé una tercera part dels psicòlegs catalans (32%) tot i que només un 9,7% presenten un nivell elevat. "Els psicòlegs es dediquen durant moltes hores al dia a tractar amb persones amb patiment emocional i, malgrat tenir estratègies, si no som capaços de gestionar bé l'exposició permanent als problemes dels altres, patirem", diu Calvo.

Un 61,6% dels psicòlegs declaren que pateixen com a mínim una malaltia o trastorn de llarga durada, més els homes (54,4%) que les dones (47,2%), com ara hipercolesterolèmia, depressió, ansietat, diabetis o malalties respiratòries. Els trastorns depressius o d'ansietat són més freqüents entre les dones (9,3%) que entre els homes (5,6%) i presenten la prevalença més alta entre els menors de 35 anys.

De fet, els professionals joves són el col·lectiu que més preocupa els autors de l'estudi. "Un percentatge majoritari de psicòlegs treballen en l'àmbit privat i treballen sols, i difícilment tenen un col·lega que els digui: 'No estàs bé, cuida't'. No tenen capacitat que algú els faci de mirall. I treballem per trobar eines d'autodiagnòstic i mesures de detecció de l'estrès", explica Antoni Calvo, director de la Fundació Galatea.

L'estudi constata que els psicòlegs són un col·lectiu molt feminitzat: un 82% dels professionals són dones. Està integrat per professionals que treballen majoritàriament per compte propi en consultes privades i en tasques assistencials. L'exercici professional dels psicòlegs es caracteritza per una elevada presència de pluriocupació. Un 40,5% tenen més d'un lloc de treball, un percentatge superior al dels metges (33%) però inferior al dels odontòlegs (61%). La majoria dels psicòlegs (70,6%) es dediquen al treball assistencial.

La gran diversitat d'ocupacions i d'àmbits de treball que caracteritza aquest col·lectiu es reflecteix, també, en els llocs on treballen, que són molt diversos i de característiques molt diferents. Els psicòlegs poden treballar a les seves pròpies consultes o en qualsevol centre comunitari.