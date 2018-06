Gairebé la meitat de les dones en tractament per addiccions han patit agressions físiques

260x366 El 5% de les mostres de cocaïna contenien només cocaïna. En la resta, estava adulterada. / GETTY IMAGES El 5% de les mostres de cocaïna contenien només cocaïna. En la resta, estava adulterada. / GETTY IMAGES

Només el 15,8% de les persones amb addiccions ateses pel Projecte Home són dones. I la raó no és només que hi hagi menys consumidores que consumidors, perquè "si fos proporcional al consum, serien aproximadament una de cada quatre", ha comentat Oriol Esculies, director del Projecte Home a Catalunya. Segons apunta el seu informe anual, les càrregues familiars, les limitacions econòmiques i un consum de drogues més acceptades socialment i el doble estigma de ser dona i consumir són les raons principals perquè no se sotmetin a tractament, tot i que amb les generacions més joves s'observa una evolució en aquest sentit.

Les dades s'extreuen de les 2.173 persones ateses als centres del Projecte Home, l'ONG de referència en l'àmbit de la prevenció i el tractament de les addiccions a Catalunya i a l'Estat. D'aquestes, 956 estan en tractament.

Els maltractaments tenen també una estreta relació amb l'abús de substàncies en el cas de les dones, amb una incidència molt superior a la dels homes. Un 67,7% de les dones ateses han patit abusos emocionals, per només un 45,6% dels homes. La diferència s'eixampla en el cas dels abusos físics (48,8% contra 22,7%) i es multiplica en el cas dels abusos sexuals: un 26,7% de les dones ateses l'han patit per només un 4% dels homes.

L'Encarna Giménez, de 60 anys, fa tres mesos que no beu, des que va començar el seu tractament al Projecte Home, després de més de tres anys d'abús de l'alcohol, especialment la cervesa i el vi. Les agressions "de tot tipus" del que ara és el seu exmarit, que també era alcohòlic, van estimular que ella comencés a beure alcohol a casa. L'estudi del Projecte Home mostra també una tendència més alta al consum a casa i en solitud de les dones respecte a l'ús recreatiu i social dels homes, així com més consum de substàncies legals i acceptades socialment com l'alcohol o els fàrmacs.

"Quan vaig decidir anar-hi, com que es deia Projecte Home, em va fer una miqueta de cosa, a mi, que soc una dona i tinc 60 anys", reconeix l'Encarna. Esculies, director de la fundació, recull aquest sentir i avisa que l'associació "s'està plantejant" un possible canvi de nom, i apunta que es donen mirades i comentaris masclistes en els contextos de tractament i que s'hauria de "feminitzar" els homes per millorar aquestes relacions i reduir estigmes.

Més enllà de la perspectiva de gènere, l'anuari del Projecte Home ha posat el focus en l'augment del consum de cocaïna entre els atesos per addicció. El 53% dels atesos i ateses al Projecte Home ho han estat per consum de cocaïna, un percentatge que s'havia reduït en els últims anys al mateix temps que l'alcohol prenia força. La tendència s'ha revertit des del 2015, però ens hem de remuntar al 2012 per trobar unes xifres similars.