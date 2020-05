La Generalitat proposa que el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Montseny també passin a la fase 1

A més de Girona, Lleida i la Catalunya Central, la Generalitat també proposarà que les àrees del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Montseny puguin passar a la fase 1, segons ha avançat RAC1 i ha confirmat l'ARA de fonts de la conselleria. El departament ho traslladarà al ministeri de Sanitat, que és qui ha d'avalar la proposta.

Precisament aquest migdia hi ha prevista una roda de premsa de la consellera de Salut, Alba Vergés, amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per informar de les accions que es faran a l'àrea metropolitana de Barcelona –dividida en tres regions sanitàries– per relaxar les mesures de confinament. Ahir Vergés va dir que estaven treballant "en la la proposta més adient per fer avançar aquestes regions".

La titular de Salut també va detallar que per decidir quines zones passaven a la fase 1 s’han basat en diferents criteris: les dades epidemiològiques, la capacitat assistencial i la capacitat de diagnòstic i seguiment de casos nous, així com altres factors de risc com la densitat poblacional i la mobilitat.