La Generalitat multarà la publicitat a internet que fomenti les apostes adreçant-se als joves

La publicitat encoberta de les apostes que fan alguns youtubers o els anuncis de joc adreçats al públic jove són el nou objectiu de sancions previst al decret llei que prepara la Generalitat de Catalunya. La directora de l'Agència Catalana de Consum, Beth Abad, explica a l'ARA que espera tenir el decret d'urgència "abans de l'estiu", ja que la modificació de la llei del Codi de Consum pot trigar més en incorporar aquest nou sector.

Inspirant-se en altres normatives aprovades per la mateixa agència com aquella que sanciona el foment de l'anorèxia, la bulímia i altres trastorns alimentaris, l'òrgan dedicat a la regulació del consum espera així protegir joves i infants de la ludopatia juvenil, patologia que ha crescut en els últims anys. "Com que afecta els interessos econòmics dels consumidors i també el seu desenvolupament psicològic, ens veiem obligats actuar", ha explicat Abad, que ha aclarit que no poden intervenir en altres mitjans com la televisió o la ràdio perquè la regulació en aquests casos li correspon a l'Estat.

Precisament, el nou ministre de Consum, Alberto Garzón, va donar a conèixer el dia 21 el nou decret reial que regularà la publicitat de les apostes i limita la seva presència televisiva: només es podran anunciar entre la una de la matinada i les cinc del matí i durant les retransmissions esportives que tinguin lloc a partir de les vuit del vespre. Els anuncis, a més, no podran ser protagonitzats per cares conegudes.

Pel que fa al nou decret català, el Govern encara estudia quines seran les sancions en casos d'incompliments, que s'hauran d'analitzar cas per cas. L'agència, que depèn del departament d'Empresa de la Generalitat, parteix d'estudis recents del Consell de l'Audiovisual de Catalunya que mostraven la incidència en els més joves de la publicitat d'apostes i joc. A Espanya, deia l'estudi, el 37% dels jugadors patològics es van iniciar abans d'arribar a la majoria d'edat i el 45% dels anuncis s'emeten en horari protegit.