El Govern intentarà reeducar l'os Goiat abans d'expulsar-lo del Pirineu

La Generalitat ha pactat finalment un protocol d'actuació amb ossos al Pirineu, dins del qual hi inclou mesures per tractar el comportament de l'os Goiat, polèmic pels seus atacs al bestiar de la zona. Així, el departament de Territori i Sostenibilitat ha acordat que aquesta primavera, justament quan coincideix amb el final del període d'hibernació, està previst reforçar les "mesures aversives" per intentar "modificar el comportament" d'aquest exemplar d'os.

Segons els resultats obtinguts després de la primavera, el Grup de Treball de l'Os bru als Pirineus, farà una valoració i prendrà la decisió pertinent d'acord amb el que estableix el protocol, que contempla tots els escenaris, també capturar-lo i retirar-lo. La decisió, però, "requerirà un sòlid posicionament tècnic i d'un consens intergovernamental". El departament considera que l'os Goiat és un exemplar "depredador" i la Generalitat ha assegurat que té un comportament de "depredador atípic" des de fa temps.



El document aprovat per la Generalitat distingeix tres fases d'intervenció: una primera de diagnòstic, seguiment i execució de mesures proactives i d'inici de mesures aversives (aplicant tècniques de dissuasió); una segona de captura i marcatge de l'exemplar (si no ho està ja, com en el cas de Goiat, que ja porta collar GPS) i de reforç de mesures aversives. Si el Grup de Treball decideix passar a la darrera fase perquè el comportament no millora, hi ha una tercera fase que preveu la captura i retirada de l'exemplar.

El Protocol inclou un apartat específic per a ossos alliberats i potencialment conflictius, i permet més flexibilitat a l'hora d'actuar tenint en compte el plus de responsabilitat de l'administració en aquests casos. Així, en el cas que aquest exemplar pugui posar en risc la viabilitat del programa de consolidació de la població d'ossos en el seu conjunt, el Grup de Treball valorarà la conveniència i possibilitat de retirar l'exemplar.