La Generalitat demana que es prohibeixi que l'autobús d'Hazte Oír circuli a Barcelona

La Generalitat ha presentat una denúncia a la fiscalia en què demana que es prohibeixi que l'autobús antifeminista d'Hazte Oír pugui circular a Barcelona, tal com està previst. El departament de la Presidència, a través de l'Institut Català de les Dones (ICD), ha fet la denúncia davant el servei especial de delictes d'odi i discriminació de la Fiscalia de Barcelona. El Govern recorda que l'autobús d'Hazte Oír difon missatges contra el "feminisme radical".

En la denúncia, la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada, argumenta que la llibertat d'expressió "no és llibertat i impunitat d'agressió", ja que els missatges de l'autobús "neguen la dignitat humana, inciten a l'odi, l'hostilitat, la discriminació i la violència contra les dones". Per això, considera que els missatges poden ser constitutius d'un delicte d'odi i discriminació per raó de sexe.

La Generalitat subratlla que la iniciativa d'Hazte Oír demana la derogació de les lleis de gènere i les normes LGTBI sota els lemes 'No és violència de gènere, és violència domèstica' i 'Les lleis de gènere discriminen l'home'. També destaca que en els missatges s'utilitza la imatge del dictador alemany Adolf Hitler, que apareix dibuixat amb la cara maquillada i el símbol feminista a la gorra.

Per al Govern, els missatges difonen "un sentiment d'antipatia i aversió contra les dones i l'activisme social que defensa els drets de les dones, associant la iconografia i terminologia nazi als moviments de reivindicació feminista". "És una propaganda que ataca la dignitat, els drets i la llibertat de les dones, creant un clima que normalitza la discriminació contra les dones i contra qualsevol personal que no té encaix en la perspectiva supremacista o excloent dels seus promotors", afegeix l'ICD.

En paral·lel, els serveis jurídics de la Generalitat han avançat que, si l'autobús vol entrar a Catalunya, obriran un expedient sancionador a Hazte Oír en virtut de la llei d'igualtat i adoptaran una mesura cautelar per demanar que en treguin els símbols masclistes.